Procissão de Corpus Christi levou milhares de fiéis a Avenida Brasil

Milhares de fiéis foram à procissão de Corpus Christi na celebração de Corpos Christi, na quinta- feira (30). Em todo o mundo, a Igreja Católica celebrou a tradicional procissão do corpo de Cristo, um profundo ato de fé que é celebrado desde 1264.

Todo trajeto da procissão, da paróquia Santo Antônio até a Catedral Nossa Senhora Aparecida, foi adornado pelo “tapete artístico” desenvolvido por centenas de mãos, numa extensão de quase dois mil metros.

Neste ano, a procissão teve como tema da reflexão a “Fraternidade e Amizade Social”, propondo como gesto concreto a doação de alimentos não perecíveis, roupas e cobertores para serem enviados às vitimas da tragédia no estado do Rio Grande do Sul.

Fotos: Cesar Pilatti/ BERIT PRESS