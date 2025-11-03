Cascavel e Paraná - Na manhã desta segunda-feira (3), o Corpo de Bombeiros de Cascavel foi acionado para conter um princípio de incêndio em um colégio no Centro da cidade.
De acordo com as informações divulgadas, o fogo começou após um vazamento de gás de um botijão. Para garantir a segurança dos alunos, a brigada de incêndio da escola rapidamente controlou a situação e evacuou os estudantes de forma segura.
Princípio de Incêndio Controlado
Os bombeiros chegaram ao local e tomaram as providências necessárias para extinguir o incêndio e conter o vazamento de gás, evitando novos riscos. Felizmente, não houve danos materiais nem vítimas.