Cascavel e Paraná - Na manhã desta segunda-feira (3), o Corpo de Bombeiros de Cascavel foi acionado para conter um princípio de incêndio em um colégio no Centro da cidade.

De acordo com as informações divulgadas, o fogo começou após um vazamento de gás de um botijão. Para garantir a segurança dos alunos, a brigada de incêndio da escola rapidamente controlou a situação e evacuou os estudantes de forma segura.