Primeira onda de frio intenso no PR chega nesta semana com temperaturas na faixa de 0°C

Curitiba - Uma frente fria seguida de uma massa de ar polar se aproxima do Paraná nesta quarta-feira (28) e vai fazer a temperatura despencar. Na metade Norte do Estado elas devem ficar próximas a 5°C, e na metade Sul poderão ficar negativas. O cenário é monitorado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que vem avisando a população desde a semana passada para que todos possam se preparar para o frio.

Na segunda e na terça-feira (26 e 27) os dias começam com maior cobertura de nuvens na faixa Leste, nos Campos Gerais e no Sudeste por conta dos ventos que sopram do oceano, trazendo umidade para o continente. O sol aparecerá em todas as regiões, o que fará as temperaturas subirem no período da tarde. Elas podem chegar a 30°C no Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste, com destaque para Capanema, Guaíra e Loanda. Nestas regiões, a umidade relativa do ar estará baixa.

“Outro destaque desta segunda-feira está nos ventos que sopram do quadrante norte, com moderada a forte intensidade na região de Cascavel. Na terça os ventos fortes continuam no Oeste, Sudoeste e Sul, se destacando Clevelândia, Capanema e Cascavel, com rajadas que podem ultrapassar os 60 km/h pontualmente”, ressalta Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

O sol nos dois primeiros dias da semana é perfeito para tirar as jaquetas e cobertas do armário, lavar e entregar doações de roupas de frio para que todos possam se preparar, pois o resto da semana registrará frio intenso.

O tempo começa a mudar no fim da terça-feira. O aumento de nuvens nas regiões que fazem divisa com Santa Catarina e fronteira com os países vizinhos traz possibilidade de pancadas isoladas de chuva e algumas trovoadas.

“Durante a noite, a frente fria que avança pelo Sul do país alcança o Paraná, trazendo aumento de nuvens e chuvas com temporais localizados e rajadas de vento, não se descartando queda e granizo pontual. Essas instabilidades alcançam todas as regiões paranaenses ao longo da madrugada da quarta-feira”, explica Furlan.

Após a chuva, chega o frio. Assim que a frente fria passar, avançará sobre o Paraná uma massa de ar de origem polar que vai trazer uma queda expressiva nas temperaturas e uma mudança no padrão na quarta-feira, em específico: ao invés do dia começar gelado e as temperaturas subirem, como tem sido costumeiro no Outono, as temperaturas máximas ocorrerão durante a manhã, e ao longo do dia sofrem um forte declínio, ficando abaixo dos 10°C no Sudoeste e Centro-sul do Paraná.