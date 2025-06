PRF usa helicóptero para espalhar sementes e reflorestar Mata Atlântica no Paraná

Paraná - Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou, pelo terceiro ano consecutivo, da semeadura aérea de espécies nativas durante a Semana do Meio Ambiente, no Paraná. A atividade fez parte da 3ª Jornada da Natureza – iniciativa organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) com apoio de diversos órgãos públicos e instituições científicas. A ação ocorreu entre os dias 2 e 7 de junho e utilizou um helicóptero da PRF para o lançamento de dez toneladas de sementes de palmeira Juçara em comunidades rurais e áreas de preservação em diferentes regiões do estado.

“O combate a crimes ambientais está entre os objetivos estratégicos da Polícia Rodoviária Federal. E a própria aquisição desta aeronave foi possível graças a um fundo do Ministério da Justiça que prevê o seu uso em ações de preservação do meio ambiente”, explica o superintendente da PRF no Paraná, Fernando César Oliveira. “Na Semana Mundial do Meio Ambiente, estamos participando, pelo terceiro ano consecutivo, dessa parceria até então inédita entre uma instituição policial, o MST, universidades públicas e diversos outros parceiros. Ao longo do ano, o mesmo helicóptero atua no serviço aeromédico, salvando vidas de pacientes graves atendidos pelo Sistema Único de Saúde.”

Neste ano, a aeronave da PRF realizou lançamentos de sementes em Nova Laranjeiras, na Terra Indígena Rio das Cobras, e em Quedas do Iguaçu, na comunidade Dom Thomas Balduíno. Uma terceira operação, prevista para ocorrer no município de Antonina, na comunidade José Lutzenberger, foi suspensa devido a condições climáticas adversas que impediram o voo seguro na região. Aproximadamente 20 toneladas de sementes foram distribuídas, incluindo as distribuídas diretamente a famílias, para plantio manual.