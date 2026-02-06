PRF realiza resgate aeromédico de idoso atropelado em rodovia no Paraná

Paraná - A Polícia Rodoviária Federal, por meio do Núcleo de Operações Aéreas do Paraná (NOA-PR), realizou, por volta das 13h desta data, uma operação aeromédica de urgência para atendimento de vítima de atropelamento por caminhão, no município de Almirante Tamandaré/PR, na Rodovia dos Minérios.
A ocorrência envolveu um homem de 62 anos. Para a realização do resgate, foi necessária a interrupção temporária e controlada do fluxo de veículos, permitindo o pouso seguro da aeronave no leito carroçável da pista.
Após o pouso, a vítima foi atendida e estabilizada pela equipe aeromédica que atua em conjunto com o NOA-PR, com apoio das equipes do SIATE em solo.
Na sequência, o paciente foi embarcado e transportado de forma rápida e segura até o Hospital do Trabalhador, em Curitiba/PR.
A ação integrada entre PRF, SAMU e SIATE garantiu um atendimento ágil e eficiente, sem intercorrências significativas durante a missão.
Após a conclusão da operação, a equipe retornou à base do NOA-PR, permanecendo em prontidão para novos acionamentos. A PRF reforça seu compromisso com o apoio às emergências médicas e com a preservação de vidas, atuando de forma integrada com os demais serviços de atendimento.
Fonte: PRF