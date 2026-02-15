PRF apreende grande quantidade de medicamentos estrangeiros e bloqueador de sinal na BR-277

Cascavel - Na manhã deste domingo (15), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu grande quantidade de medicamentos de origem estrangeira e um equipamento bloqueador de sinais durante fiscalização de rotina na BR-277, em Cascavel.

Durante a abordagem a um automóvel de passeio, os policiais realizaram vistoria no compartimento de bagagens e localizaram diversos medicamentos escondidos no espaço do pneu estepe e também em compartimentos ocultos nas laterais do veículo. Diante da constatação, o condutor foi preso em flagrante.

Entre os produtos apreendidos estavam anabolizantes, hormônios, estimulantes e outros medicamentos de origem estrangeira, sem comprovação de regular importação. As quantidades oficiais ainda serão contabilizadas pelos órgãos responsáveis.

Além dos medicamentos, os policiais encontraram um equipamento do tipo “jammer”, utilizado para bloquear sinais de comunicação, contendo diversas antenas.