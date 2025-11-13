Em postagem feita nesta semana, o presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), Pedro Lupion, recorreu às redes sociais para relembrar as barbáries cometidas pelos ditos indígenas em invasões de terra na região Oeste, no ano passado. Na ocasião, as imagens chocaram os deputados da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Câmara Federal.

O que mais o indignou foi o fato dessas barbáries ocorrerem sob os olhares de policiais da Força Nacional que, segundo o deputado, nada fizeram para conter a selvageria contra os animais indefesos.



No vídeo, um dos animais, já morto, é arrastado pelas patas em frente às viaturas da Força Nacional. Além disso, o presidente da FPA denunciou que esses ditos indígenas são paraguaios, “que atravessam a fronteira em direção ao escritório da Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) se autodeclarando indígenas e se julgando no direito de invadir as terras dos outros”.