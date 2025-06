Presidente da Copel é eleito executivo do ano no setor elétrico brasileiro

Brasil - O presidente da Copel, Daniel Slaviero, foi eleito o executivo de melhor desempenho no setor de energia em todo o Brasil, no ano de 2024. À frente da maior empresa do Paraná há seis anos, ele recebeu na segunda-feira (16), em São Paulo, o prêmio Executivo de Valor, uma distinção concedida após pesquisa com as mais importantes empresas de seleção e recrutamento do país.

Ao receber a premiação, Slaviero ressaltou que os avanços recentes da Copel têm como foco impulsionar o desenvolvimento do Paraná e atender as necessidades de cada cliente com melhoria contínua.

“Este reconhecimento reflete uma gestão focada em eficiência, responsabilidade e compromisso com a entrega de energia de qualidade. Estar à frente da Copel em um momento tão marcante da sua história de 70 anos é uma honra que compartilho com um time empenhado em entregar os melhores serviços a cada um de nossos mais de 11 milhões de clientes”, comentou.

Daniel Slaviero foi convidado para a presidência da Copel em 2019 por sua experiência em gestão, com o desafio de preparar a companhia para a transformação energética e as mudanças regulatórias que se desenhavam no horizonte do setor elétrico nacional e internacional.

“Em pouco mais de seis anos dirigindo a companhia, para mim é consagrador receber este prestigiado prêmio, ao lado de executivos e executivas que estão fazendo a diferença no Brasil. Ninguém faz nada sozinho. Faço um registro particular ao governador do Paraná, Ratinho Junior, que teve a ousadia de me indicar à presidência da Copel e dar todo o suporte, quando a empresa ainda era estatal. Em agosto de 2023, a Copel se transformou em uma empresa privada, sem controlador definido. Todos que estamos nessa jornada temos responsabilidade com o Brasil”, afirmou o presidente da Copel.

Nos anos que se seguiram, a empresa atravessou um período marcado por inovação, investimentos inéditos e atenção redobrada ao cliente. Em 2024, atingiu um marco importante: 100% de sua matriz elétrica foi descarbonizada — ou seja, toda a energia gerada pela Copel provém de fontes renováveis. São 6 GW (gigawatts) de capacidade instalada, provenientes de usinas hidrelétricas, eólicas e solares. A empresa faz parte do Índice de Sustentabilidade da bolsa de valores brasileira (B3), e se destaca entre as empresas mais sustentáveis do mundo no ranking Carbon Clean 200.