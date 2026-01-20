Brasil - As seis dezenas do concurso 2.962 da Mega-Sena serão sorteadas nesta noite, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio principal está acumulado em R$ 50 milhões.

Como Acompanhar o Sorteio da Mega-Sena

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa.