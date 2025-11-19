Cascavel - A força-tarefa da operação tapa-buracos em Cascavel continua avançando por toda a cidade. Desde a última segunda-feira (17), a Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços e Obras Públicas, já utilizou cerca de 200 toneladas de CBUQ na recuperação das vias mais afetadas.

A programação segue o planejamento técnico da secretaria e leva em conta o mapeamento das áreas mais críticas, além das condições climáticas. Nesta quarta-feira (19), as equipes continuam trabalhando simultaneamente em diferentes regiões, com sete frentes atuando ao mesmo tempo e estão sendo contempladas as seguintes ruas: Av. Corbélia, Rua Paranaguá, Rua Olavo Bilac, Av. Brasil, Rua Nhundiquaras, Rua Altemar Dutra, Rua Estilac Leal, Rua Maracaí, Rua Sandino Erasmo de Amorim, Rua Portugal, Rua Suíça, Rua Tomé de Souza, Rua Veneza, Ataulfo Alves, Avenida Estados Unidos e Rua Paranavaí, entre outras.

Ao todo, onze bairros estão sendo beneficiados nesta etapa. São eles: Country, São Cristóvão, Brasília, Floresta, Região do Lago, Maria Luíza, Cascavel Velho, Cataratas, Morumbi, Parque São Paulo e Neva.

Operação Tapa-Buracos em Cascavel: Avanços e Planejamento

Para aproveitar as condições climáticas favoráveis previstas para os próximos dias, a Sesop manterá o ritmo dos trabalhos durante todo o feriado prolongado. Sendo assim, a operação continua nesta quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra, segue normalmente na sexta (21) durante o recesso administrativo e também no sábado, até o meio-dia, garantindo a continuidade dos serviços e o atendimento de toda a cidade conforme o cronograma estabelecido.