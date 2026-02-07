Prefeitura retira mais de 15 toneladas de entulhos em limpeza

Cascavel e Paraná - Cascavel – Lugar de lixo todo mundo sabe onde é. No entanto, ainda há uma parcela da população que insiste em fazer do rio, uma lixeira: um total desrespeito à natureza, aos cidadãos e ainda crime ambiental.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, iniciou, na quinta-feira (5), a limpeza do Rio Quati, com os trabalhos começando na altura da Rua Cassiano Jorge Fernandes, nº 1601, no trecho que atravessa os bairros Parque São Paulo e Neva. Somente hoje, foram retiradas do rio 15 toneladas de entulhos, lixo, restos de madeira, de materiais de construção e entre outros.

Afluente do Rio Cascavel, o Rio Quati tem papel fundamental no equilíbrio ambiental da região, contribuindo para a biodiversidade local e o abastecimento hídrico. O prefeito Renato Silva acompanhou o início da ação e destacou a importância da preservação ambiental. “Tão importante quanto cuidar das pessoas é cuidar da natureza, especialmente dos nossos rios e nascentes. Temos o privilégio de morar em um município rico em água, e agora precisamos cuidar. Faço também um pedido para que a sociedade ajude nessa missão. Sem água, nós não vivemos”.

Etapas

Após a primeira etapa que deve ser concluída nesta sexta-feira (6), os trabalhos seguirão para o bairro 14 de Novembro e, por fim, para o trecho próximo à linha da Sanepar. Ao todo, o trabalho deverá 10 dias. A execução ocorre de forma setorizada, garantindo maior eficiência operacional e ambiental, além de evitar que resíduos sejam carregados para áreas já atendidas. “Encontramos materiais de toda natureza descartados de forma irregular no Rio Quati. Estamos retirando entulhos, galhos e troncos que obstruem a passagem da água”, explicou o assessor especial de gabinete da Sema, José Carlos da Costa, conhecido como Cocão.

No ano passado, mais de 13 toneladas de entulhos foram retiradas do rio. A secretária de Meio Ambiente, Beatriz Bertoglio, reforçou a importância da conscientização da população. “Realizamos constantemente ações educativas junto à comunidade. Sem educação ambiental, continuaremos limpando enquanto alguém continua sujando. Temos programas voltados à conscientização, pois a natureza precisa ser preservada. Este não é lugar para despejo de resíduos. Precisamos da ajuda de todos para manter nossos mananciais”.