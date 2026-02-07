Prefeitura retira mais de 15 toneladas de entulhos em limpeza

Cascavel e Paraná - Cascavel – Lugar de lixo todo mundo sabe onde é. No entanto, ainda há uma parcela da população que insiste em fazer do rio, uma lixeira: um total desrespeito à natureza, aos cidadãos e ainda crime ambiental.
A Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, iniciou, na quinta-feira (5), a limpeza do Rio Quati, com os trabalhos começando na altura da Rua Cassiano Jorge Fernandes, nº 1601, no trecho que atravessa os bairros Parque São Paulo e Neva. Somente hoje, foram retiradas do rio 15 toneladas de entulhos, lixo, restos de madeira, de materiais de construção e entre outros.
Afluente do Rio Cascavel, o Rio Quati tem papel fundamental no equilíbrio ambiental da região, contribuindo para a biodiversidade local e o abastecimento hídrico. O prefeito Renato Silva acompanhou o início da ação e destacou a importância da preservação ambiental. “Tão importante quanto cuidar das pessoas é cuidar da natureza, especialmente dos nossos rios e nascentes. Temos o privilégio de morar em um município rico em água, e agora precisamos cuidar. Faço também um pedido para que a sociedade ajude nessa missão. Sem água, nós não vivemos”.
Etapas
Após a primeira etapa que deve ser concluída nesta sexta-feira (6), os trabalhos seguirão para o bairro 14 de Novembro e, por fim, para o trecho próximo à linha da Sanepar. Ao todo, o trabalho deverá 10 dias. A execução ocorre de forma setorizada, garantindo maior eficiência operacional e ambiental, além de evitar que resíduos sejam carregados para áreas já atendidas. “Encontramos materiais de toda natureza descartados de forma irregular no Rio Quati. Estamos retirando entulhos, galhos e troncos que obstruem a passagem da água”, explicou o assessor especial de gabinete da Sema, José Carlos da Costa, conhecido como Cocão.
No ano passado, mais de 13 toneladas de entulhos foram retiradas do rio. A secretária de Meio Ambiente, Beatriz Bertoglio, reforçou a importância da conscientização da população. “Realizamos constantemente ações educativas junto à comunidade. Sem educação ambiental, continuaremos limpando enquanto alguém continua sujando. Temos programas voltados à conscientização, pois a natureza precisa ser preservada. Este não é lugar para despejo de resíduos. Precisamos da ajuda de todos para manter nossos mananciais”.
O Município conta com serviços de coleta de lixo, de recicláveis e de volumosos, totalmente gratuitos para a comunidade, garantindo a destinação correta dos resíduos. Além disso, a comunidade também pode denunciar os casos de descarte irregular por meio do 153 da Patrulha Ambiental ou 156 da Ouvidoria.
Riqueza hídrica
A gerente da Divisão de Educação Ambiental e Recursos Hídricos, Emily Gabrielly Cover, destacou a riqueza hídrica de Cascavel, que conta com 18 rios e diversas nascentes. “Cascavel é rica em água e temos condições de preservar essa riqueza. A população dispõe de ecopontos, serviço de recolhimento de volumosos, coleta seletiva e coleta porta a porta. Não é preciso jogar lixo nos rios. Tudo o que descartamos na água volta para nós, impactando tanto a água que chega às torneiras quanto a fauna e a flora”, alertou.
As intervenções no Rio Quati estão sendo realizadas em três pontos estratégicos ao longo do curso d’água, sempre respeitando o sentido natural do fluxo hídrico, como medida técnica para evitar a recontaminação dos trechos já limpos.
Critérios técnicos
A Secretaria de Meio Ambiente esclarece que as ações se limitam à retirada de resíduos sólidos e materiais obstrutivos, sem intervenções de canalização ou desassoreamento, em conformidade com critérios técnicos, legais e ambientais aplicáveis aos cursos d’água urbanos.