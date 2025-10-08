Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel relançou nesta terça-feira (7) a licitação para a melhoria das ruas Juscelino Kubitschek e da Flamboyant, na Região Oeste, que depois de pronta fará a implantação de um binário entre as duas vias, bastante importantes para a mobilidade urbana da região. O processo licitatório está marcado para ocorrer no dia 18 de novembro, a partir das 9h, com valor inicial de R$ 10.653.481,65.
Esta é a segunda licitação para a melhoria nas ruas, já que a primeira licitação não teve interessados. Segundo o Município, a primeira licitação prevista foi declarada fracassada, uma vez que a única empresa que participou apresentou proposta com valor acima do preço máximo estabelecido no edital para os itens “concreto asfáltico faixa C e fornecimento de CAP 50/70”, situação esta que é vedada pelo edital.
Após o ocorrido na concorrência 16/2024, o setor de engenharia responsável pelo projeto promoveu a revisão das planilhas orçamentárias que compõem o orçamento base da obra. O valor da obra está contemplado no empréstimo que o Município fez com o Banco Fonplata, por meio do PDU (Programa de Desenvolvimento Urbano) de Cascavel, que ao todo emprestou o montante de US$ 27,5 milhões para diversas obras, entre elas, a criação do Ecopark Sul e do Floresta, viaduto de transposição sobre a BR-277, entre outras.
Asfalto
A qualidade do asfalto das duas vias está bem deteriorada, principalmente da Rua JK, que passa ao lado da Prefeitura e liga o Bairro Tropical à Avenida Tancredo Neves. A licitação que era para ter ocorrido em setembro do ano passado, mas acabou sendo realizada apenas em novembro, acabou sendo suspensa em junho deste ano.
Na época, a reportagem do O Paraná noticiou que o problema foi com os valores do asfalto apontados na licitação que não estariam de acordo com o valor atual do mercado, já que o valor utilizado como base da licitação para o cimento asfáltico foi em cima da tabela do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) que está defasada, o que foi apontado pelas as empresas interessadas na concorrência.
Novo binário
Pelo projeto, a Flamboyant será binário entre as Ruas Manaus e Casemiro de Abreu sentido ao Bairro Recanto Tropical. Em alguns pontos o asfalto terá reparo profundo com reconstrução da pavimentação, como na região das ruas Belo Horizonte e Curitiba. A JK terá o sentido contrário, entre a Rua Manaus e Avenida Assunção e em vários locais terá que passar por reparos mais profundos na via, principalmente entre as ruas Presidente Kennedy, Padre Ricardo e Fortaleza, e também Pernambuco e Recife.