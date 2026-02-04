Cascavel - A Prefeitura de Cascavel realiza, neste domingo (8), o Teste Seletivo nº 347/2025, que oferta 50 vagas para o cargo de professor temporário para atuação na Rede Municipal de Ensino.

A prova será no Ceep (Centro Estadual de Educação Profissional Pedro Boaretto Neto), localizado na Rua Natal, 2800, RecantoTropical. O exame será aplicado pontualmente às 9h. No entanto, a recomendação é para que os candidatos cheguem com antecedência de 40 minutos antes do fechamento dos portões. Os portões serão abertos às 8h e fechados às 8h40.

Os mais de 500 candidatos precisam levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, cm documento original de identificação com foto e o cartão de convocação do candidato impresso através da “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.