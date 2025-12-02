Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, realizará o Leilão de Bens Inservíveis conforme o Decreto 19.585/2025. A ação, coordenada pela Divisão de Gestão do Patrimônio Municipal, reúne 157 lotes de itens sem condições de uso na administração pública.

Os bens foram avaliados por uma comissão e organizados em lotes que somam valor inicial estimado de R$ 2.027.800,00. Entre os itens disponíveis, há móveis, eletrodomésticos, equipamentos de informática, veículos, máquinas pesadas e sucatas. O leilão é aberto a pessoas físicas e jurídicas.

Os lotes estão divididos da seguinte forma:

49 lotes de móveis, eletrodomésticos, informática, material elétrico e utensílios (R$ 314 mil);

108 lotes de veículos, caminhões, ônibus, máquinas e sucatas (R$ 1.713.800,00).

O leilão ocorrerá em 22 de janeiro de 2026, às 9h, exclusivamente online, pelo site do leiloeiro Luiz Barbosa de Lima Junior (lbleiloes.com.br). Para participar, é necessário abrir cadastro com documentos pessoais ou da empresa. Um banner no site da Prefeitura também redirecionará para a página do leiloeiro.

A lista completa dos itens, com fotos e descrições, será publicada em breve no site do leiloeiro.