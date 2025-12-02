Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, realizará o Leilão de Bens Inservíveis conforme o Decreto 19.585/2025. A ação, coordenada pela Divisão de Gestão do Patrimônio Municipal, reúne 157 lotes de itens sem condições de uso na administração pública.
Os bens foram avaliados por uma comissão e organizados em lotes que somam valor inicial estimado de R$ 2.027.800,00. Entre os itens disponíveis, há móveis, eletrodomésticos, equipamentos de informática, veículos, máquinas pesadas e sucatas. O leilão é aberto a pessoas físicas e jurídicas.
Os lotes estão divididos da seguinte forma:
- 49 lotes de móveis, eletrodomésticos, informática, material elétrico e utensílios (R$ 314 mil);
- 108 lotes de veículos, caminhões, ônibus, máquinas e sucatas (R$ 1.713.800,00).
O leilão ocorrerá em 22 de janeiro de 2026, às 9h, exclusivamente online, pelo site do leiloeiro Luiz Barbosa de Lima Junior (lbleiloes.com.br). Para participar, é necessário abrir cadastro com documentos pessoais ou da empresa. Um banner no site da Prefeitura também redirecionará para a página do leiloeiro.
A lista completa dos itens, com fotos e descrições, será publicada em breve no site do leiloeiro.
Visitação
A visitação dos lotes ocorre de 5 a 21 de janeiro de 2026, de segunda a sexta, das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, mediante agendamento prévio. Os endereços de visitação incluem áreas da SESA, SEMED, SEASO, SEAGRI/SESOP, SEMEL, SEMA, SECULT/SEPLAG, SEPLAG, Frotas e Pedreira Municipal (lista completa no Edital nº 001/2025).
Lances e pagamento
Os lances serão ofertados exclusivamente online, após habilitação no sistema. A recepção de lances ficará aberta até 22 de janeiro de 2026, às 8h49, e novos lances só poderão ser registrados durante a sessão iniciada às 9h.
O pagamento dos itens arrematados deve ser realizado à vista, em até um dia útil após a arrematação, com valores individualizados.
A retirada dos bens deverá ser feita em até 30 dias, mediante apresentação da nota fiscal emitida pelo leiloeiro e agendamento prévio com os responsáveis pelos lotes. O descumprimento do prazo pode gerar multa e impedimentos legais.
Os recursos arrecadados serão destinados à aquisição de equipamentos e a investimentos municipais, garantindo transparência e lisura em todo o processo.
Fonte: Secom