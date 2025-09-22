Prefeitura realiza hoje (22), inscrições para 285 vagas gratuitas para natação e hidroginástica na Região Norte

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, está disponibilizando 285 vagas gratuitas para aulas de natação e hidroginástica na piscina pública da Região Norte, localizada na Rua Glauber Rocha, nº 1330, Jardim Colonial.

As inscrições acontecem nesta segunda-feira (22), das 13h às 20h, ou enquanto houver vagas disponíveis, diretamente no local. O atendimento será feito por ordem de chegada, com prioridade para idosos.

Cada CPF terá direito a apenas uma vaga, e é necessário apresentar documento oficial com foto no momento da inscrição. Após o preenchimento das vagas e entrega das fichas cadastrais, não haverá nova chamada.

O único requisito para participação é ter altura mínima de 1,40m, inclusive para crianças. As aulas ocorrerão de terça a sexta-feira, das 7h10 às 21h20, e o aluno poderá escolher o horário e a modalidade conforme a disponibilidade.

📋 Documentação obrigatória (prazo de entrega: até 30 dias após inscrição):