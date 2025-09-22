Prefeitura realiza hoje (22), inscrições para 285 vagas gratuitas para natação e hidroginástica na Região Norte

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, está disponibilizando 285 vagas gratuitas para aulas de natação e hidroginástica na piscina pública da Região Norte, localizada na Rua Glauber Rocha, nº 1330, Jardim Colonial.
As inscrições acontecem nesta segunda-feira (22), das 13h às 20h, ou enquanto houver vagas disponíveis, diretamente no local. O atendimento será feito por ordem de chegada, com prioridade para idosos.
Cada CPF terá direito a apenas uma vaga, e é necessário apresentar documento oficial com foto no momento da inscrição. Após o preenchimento das vagas e entrega das fichas cadastrais, não haverá nova chamada.
O único requisito para participação é ter altura mínima de 1,40m, inclusive para crianças. As aulas ocorrerão de terça a sexta-feira, das 7h10 às 21h20, e o aluno poderá escolher o horário e a modalidade conforme a disponibilidade.
📋 Documentação obrigatória (prazo de entrega: até 30 dias após inscrição):
- Atestado de aptidão física (emitido por cardiologista ou clínico geral, com carimbo e data);
- Foto 3×4;
- Comprovante de residência;
- Cópia de documento com foto.
Atualmente, mais de 2.600 alunos participam das atividades aquáticas oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Cascavel:
- 820 na Piscina da Região Norte
- 1.050 no Ciro Nardi
- 790 no Parque Tarquínio
Benefícios das atividades aquáticas
As práticas aquáticas trazem diversos benefícios à saúde, como o fortalecimento muscular, melhora da capacidade cardiorrespiratória, redução do estresse e incentivo à socialização.
🏊♂️ Piscinas públicas de Cascavel:
- Ciro Nardi – Rua Barão do Cerro Azul, 484 – Bairro Ciro Nardi
- Parque Tarquínio – Rua Carlos de Carvalho, esquina com Rua Wenceslau Braz – Parque São Paulo
- Região Norte – Rua Glauber Rocha, 1330 – Bairro Floresta
Fonte: Secom