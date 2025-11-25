Cascavel - Com foco em uma gestão mais próxima do campo, a Prefeitura de Cascavel protocola nesta terça-feira (25), na Câmara Municipal, o Projeto de Lei que cria os Territórios Rurais e altera dispositivos da Lei nº 6.792/2017, responsável pela reestruturação organizacional do Município. A medida redefine as competências da Secretaria Municipal de Agricultura e estabelece um novo modelo de organização voltado ao desenvolvimento, à melhoria da infraestrutura e à qualidade de vida no interior.

Para viabilizar essa mudança, o projeto prevê a criação de quatro Coordenadorias de Territórios Rurais, que terão a função de organizar, diagnosticar e articular as demandas regionais, tornando o planejamento mais eficiente e alinhado às prioridades locais. A divisão territorial proposta no projeto é: Território Norte, que inclui Sede Alvorada e Espigão Azul; Território Leste que contempla São João do Oeste; Território Sul, que inclui Rio do Salto e Juvinópolis; e Território Oeste, que contempla São Salvador e Diamante.

Segundo o prefeito Renato Silva, a iniciativa representa um avanço na forma como o município se organiza para atender o interior.