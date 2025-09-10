Prefeitura precisa injetar mais R$ 1 milhão para terminar asfalto previsto pela metade

Cascavel - Há menos de 10 dias para ser entregue a população, um aditivo milionário teve que ser feito às pressas no contrato da obra da Rua Souza Naves Sul, que inclui a tão esperada nova ponte do Bairro XIV de Novembro. Um aditivo de cerca de R$1 milhão foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (9) elevando a obra de R$ 7.098.166,63 para R$ 8.055.818,08 – um reajuste de 14,71% no valor original que já tinha sido aditivado, já que a licitação da obra inicial era de R$ 6.709.7017,01.
De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, o valor foi necessário já que pelo projeto original apenas metade do asfalto de toda a obra tinha sido lançada na planilha de custos, o que foi identificado pelo engenheiro fiscal da obra.
“Fizemos toda uma explicativa técnica e o setor jurídico deu parecer favorável e o prefeito autorizou porque senão teríamos só a metade do asfalto que preconizava todo o projeto”, disse ele.
Folador reforçou ainda que o aditamento foi primordial para que a empresa pudesse terminar o serviço que já estava previsto no projeto, reforçando ainda que o problema não foi o projeto que foi feito por uma empresa terceirizada, mas que o problema foi uma falha na planilha, praticamente a metade que estava quantificada, estando apenas metade do asfalto planilhado.
O secretário disse que o erro foi da pessoa que conferiu o projeto e que a empresa quando começou a executar pediu para paralisar a obra.
“Eles queriam parar para que a gente pudesse resolver, mas nós não poderíamos paralisar a obra e por isso assinamos este novo valor, mas estamos respaldados pelos setores responsáveis e com toda a documentação tanto do projeto quanto da obra”, falou.
Entrega mantida
A previsão é que a obra seja entregue no próximo dia 20 de setembro. A empresa continua trabalhando na pavimentação das ruas do entorno e da nova ponte da entrada da Rua Souza Naves Sul, na entrada do Bairro XIV de Novembro, conhecido popularmente como o Trevo da Petrocon. A ponte que passa sobre o Rio Quati era uma reclamação antiga dos moradores que conviveram anos com o alagamento da via após chuvas intensas.
Também estão sendo feitos os ajustes finais de sinalização, calçadas, pintura e a retirada de postes.
A LPN (Licitação Pública Nacional) foi realizada em agosto do ano passado com verba do Banco Internacional do Fonplata. A empresa Hansen Bellei & Mello Ltda da cidade de Corbélia foi a vencedora e está executando os serviços. As melhorias iniciaram em novembro do ano passado e no começo de maio mês a empresa recebeu um aditivo de mais 120 dias para concluir os serviços, que termina no fim deste mês.
Nova ponte
Dados do Plano de Mobilidade Urbana elaborado pelo Município apontam que diariamente trafegam pelo o local mais de 25 mil pessoas entre motoristas, ciclistas e pedestres. A nova ponte tem 22 metros de largura por 16 metros de extensão, conta com quatro pistas, duas para entrada e duas para saída, além de calçadas acessíveis e sinalização para pedestres. O dimensionamento da estrutura amplia significativamente a vazão do Rio Quati, reduzindo riscos de alagamento em períodos de chuva intensa.