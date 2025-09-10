Prefeitura precisa injetar mais R$ 1 milhão para terminar asfalto previsto pela metade

Cascavel - Há menos de 10 dias para ser entregue a população, um aditivo milionário teve que ser feito às pressas no contrato da obra da Rua Souza Naves Sul, que inclui a tão esperada nova ponte do Bairro XIV de Novembro. Um aditivo de cerca de R$1 milhão foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (9) elevando a obra de R$ 7.098.166,63 para R$ 8.055.818,08 – um reajuste de 14,71% no valor original que já tinha sido aditivado, já que a licitação da obra inicial era de R$ 6.709.7017,01.

De acordo com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, o valor foi necessário já que pelo projeto original apenas metade do asfalto de toda a obra tinha sido lançada na planilha de custos, o que foi identificado pelo engenheiro fiscal da obra.

“Fizemos toda uma explicativa técnica e o setor jurídico deu parecer favorável e o prefeito autorizou porque senão teríamos só a metade do asfalto que preconizava todo o projeto”, disse ele.

Folador reforçou ainda que o aditamento foi primordial para que a empresa pudesse terminar o serviço que já estava previsto no projeto, reforçando ainda que o problema não foi o projeto que foi feito por uma empresa terceirizada, mas que o problema foi uma falha na planilha, praticamente a metade que estava quantificada, estando apenas metade do asfalto planilhado.

O secretário disse que o erro foi da pessoa que conferiu o projeto e que a empresa quando começou a executar pediu para paralisar a obra.