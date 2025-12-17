Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, oferece microchipagem gratuita para cães e gatos, com 300 microchips disponíveis para a comunidade. A ação acontece dentro do programa Sema nos Bairros e vai até às 17h de hoje (17), incluindo o horário de almoço.

O serviço está aberto a todos os responsáveis legais, sem necessidade de inscrição prévia, e é realizado por ordem de chegada no pátio do Salão Comunitário do Periolo, localizado na Rua Jaraguá, 386, ao lado do Cras.

Microchipagem e guarda responsável

A microchipagem é uma forma de identificar individualmente os animais e promover a guarda responsável. O microchip é um pequeno dispositivo que contém um número único vinculado aos dados do responsável em um sistema. Ele não é um GPS, mas garante que, se o animal se perder, o responsável possa ser localizado rapidamente.