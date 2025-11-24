Prefeitura oferece microchipagem gratuita de cães e gatos no Santa Felicidade

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, reforça o convite à população para aproveitar a microchipagem gratuita de cães e gatos, realizada durante a Semana do Bem-Estar Animal. O serviço é aberto a todos os responsáveis legais, sem necessidade de inscrição prévia, e ocorre por ordem de chegada no pátio do Salão Paroquial Nossa Senhora de Fátima, na Rua Cabo Clodoaldo Ursulano, 1085, no Bairro Santa Felicidade.

Ao todo, estão disponíveis 300 microchips, que garantem a identificação individual dos animais e fortalecem a guarda responsável. A ação segue nesta terça-feira (25), das 9h30 às 15h30 ou até enquanto durar o estoque de chips.

Por que colocar o microchip?

A microchipagem consiste na implantação de um pequeno dispositivo que contém um número de identificação único, vinculado aos dados do responsável legal em um sistema. Esse código permite que, caso o animal se perca e seja encontrado, seja possível localizar o responsável de forma rápida e segura por meio da leitura do microchip.

É importante esclarecer que o microchip não é um GPS. Ele não emite sinal nem indica a localização em tempo real do animal. Sua função é garantir a identificação oficial do pet, aumentando significativamente as chances de devolução ao responsável em situações de perda ou abandono.