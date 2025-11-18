Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Sesop (Secretaria de Serviços e Obras Públicas), realiza, nesta terça-feira (18), uma grande força-tarefa na operação tapa-buracos, mobilizando sete equipes e aproximadamente 50 trabalhadores. A ação busca atender regiões com maior demanda e acelerar o ritmo de manutenção viária em toda a cidade.

Nesta etapa, os serviços irão contemplar os seguintes bairros: Country, São Cristóvão, Brasília, Floresta, Região do Lago, Maria Luíza, Cascavel Velho, Cataratas, Morumbi, Parque São Paulo e Neva. Ao todo, serão utilizadas cerca de 78 toneladas de CBUQ, material empregado na recuperação das vias.

Na sequência, outras regiões também serão atendidas conforme o planejamento técnico da Secretaria. O prefeito Renato Silva reforçou que a mobilização tem o objetivo de minimizar os impactos do desgaste natural dos pavimentos mais antigos. “Precisaríamos de cerca de R$ 2 bilhões para recapear toda a cidade, mas seguimos trabalhando. Quero pedir paciência à população. Estamos avançando e já contamos com recursos garantidos pelo Governo do Estado para realizar o reperfilamento, que aumenta a durabilidade do asfalto”.

Ações e Declarações

O secretário da pasta, Severino Folador explicou que as equipes atuam conforme as condições climáticas e o mapeamento técnico das vias. “Sabemos quais pontos são mais críticos e neles vamos atuar, mas ninguém fica parado”, destacou.