Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Sesop (Secretaria de Serviços e Obras Públicas), realiza, nesta terça-feira (18), uma grande força-tarefa na operação tapa-buracos, mobilizando sete equipes e aproximadamente 50 trabalhadores. A ação busca atender regiões com maior demanda e acelerar o ritmo de manutenção viária em toda a cidade.
Nesta etapa, os serviços irão contemplar os seguintes bairros: Country, São Cristóvão, Brasília, Floresta, Região do Lago, Maria Luíza, Cascavel Velho, Cataratas, Morumbi, Parque São Paulo e Neva. Ao todo, serão utilizadas cerca de 78 toneladas de CBUQ, material empregado na recuperação das vias.
Na sequência, outras regiões também serão atendidas conforme o planejamento técnico da Secretaria. O prefeito Renato Silva reforçou que a mobilização tem o objetivo de minimizar os impactos do desgaste natural dos pavimentos mais antigos. “Precisaríamos de cerca de R$ 2 bilhões para recapear toda a cidade, mas seguimos trabalhando. Quero pedir paciência à população. Estamos avançando e já contamos com recursos garantidos pelo Governo do Estado para realizar o reperfilamento, que aumenta a durabilidade do asfalto”.
Ações e Declarações
O secretário da pasta, Severino Folador explicou que as equipes atuam conforme as condições climáticas e o mapeamento técnico das vias. “Sabemos quais pontos são mais críticos e neles vamos atuar, mas ninguém fica parado”, destacou.
De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nos últimos dois meses, o volume de chuvas acumulado ultrapassou a média histórica. Em outubro, a média histórica é de 238,5 mm, mas foram registrados 277,4 mm. Em novembro, cuja média histórica é de 173,1 mm, já choveu 184,2 mm. O volume de chuvas acelera a degradação do pavimento e atrapalha o cronograma das equipes de manutenção, já que a umidade interfere diretamente no tempo ideal de aplicação e na duração do material aplicado.
Canais de Atendimento ao Cidadão
Folador também reforçou que o mapeamento técnico dos locais é contínuo e depende de diferentes frentes de informação. “Temos um servidor que percorreu praticamente todas as ruas de Cascavel, contamos com o apoio da imprensa e, principalmente, com o cidadão, que aciona o 156. Essa participação é essencial. Reclamar é um direito, atender é o nosso dever”, afirmou.
Além do 156, a população também pode solicitar serviços e registrar demandas pelo canal direto de comunicação com a Sesop via WhatsApp: (45) 9 9101-1079.
Fonte: Secom