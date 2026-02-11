Prefeitura mantém serviços essenciais durante o Carnaval em Foz; confira o que abre e fecha

Foz do Iguaçu - Na segunda-feira (16) e terça-feira (17), a Prefeitura de Foz do Iguaçu terá ponto facultativo em razão do Carnaval. Já na quarta-feira de Cinzas (18), o expediente nas repartições públicas municipais será das 13h30 às 17h30, conforme estabelece o Decreto nº 34.272, de 8 de janeiro de 2026, que regulamenta os feriados e pontos facultativos no âmbito da Administração Municipal.

Os órgãos públicos municipais, como a sede da Prefeitura, Protocolo, secretarias, escolas e centros municipais de educação infantil (CMEIs), não terão atendimento regular nos dias 16 e 17. No entanto, os serviços considerados essenciais serão mantidos, especialmente nas áreas de saúde de urgência e emergência, segurança e limpeza urbana.

Saúde

Na área da saúde, os atendimentos disponíveis durante o período de Carnaval destinam-se exclusivamente a casos de urgência e emergência, não contemplando atendimentos de rotina. Nessas situações, a população deve procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o SAMU ou o Hospital Municipal, que funcionarão 24 horas por dia durante todo o período.

O atendimento estará disponível na UPA Walter Cavalcanti Barbosa, localizada na região do Jardim das Palmeiras; na UPA João Samek, que atende a região do Morumbi; e no Pronto Atendimento do CIS, situado na região sul, anexo ao Poliambulatório.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os serviços ambulatoriais retomam o atendimento normal na quarta-feira (18), conforme o horário habitual de cada unidade. A sede da Secretaria Municipal da Saúde também retoma o expediente nessa data, a partir das 13h30. Na segunda-feira (16) e terça-feira (17) não haverá atendimento na Secretaria, nas UBSs e nos serviços ambulatoriais.

A orientação é que a população procure os serviços de urgência e emergência apenas quando houver necessidade, evitando deslocamentos desnecessários e contribuindo para a agilidade no atendimento dos casos mais graves. A Secretaria Municipal da Saúde também recomenda atenção redobrada no trânsito, hidratação frequente, especialmente para crianças e idosos, e consumo moderado de bebidas alcoólicas.