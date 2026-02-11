Prefeitura mantém serviços essenciais durante o Carnaval em Foz; confira o que abre e fecha

Foz do Iguaçu - Na segunda-feira (16) e terça-feira (17), a Prefeitura de Foz do Iguaçu terá ponto facultativo em razão do Carnaval. Já na quarta-feira de Cinzas (18), o expediente nas repartições públicas municipais será das 13h30 às 17h30, conforme estabelece o Decreto nº 34.272, de 8 de janeiro de 2026, que regulamenta os feriados e pontos facultativos no âmbito da Administração Municipal.
Os órgãos públicos municipais, como a sede da Prefeitura, Protocolo, secretarias, escolas e centros municipais de educação infantil (CMEIs), não terão atendimento regular nos dias 16 e 17. No entanto, os serviços considerados essenciais serão mantidos, especialmente nas áreas de saúde de urgência e emergência, segurança e limpeza urbana.
Saúde
Na área da saúde, os atendimentos disponíveis durante o período de Carnaval destinam-se exclusivamente a casos de urgência e emergência, não contemplando atendimentos de rotina. Nessas situações, a população deve procurar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o SAMU ou o Hospital Municipal, que funcionarão 24 horas por dia durante todo o período.
O atendimento estará disponível na UPA Walter Cavalcanti Barbosa, localizada na região do Jardim das Palmeiras; na UPA João Samek, que atende a região do Morumbi; e no Pronto Atendimento do CIS, situado na região sul, anexo ao Poliambulatório.
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os serviços ambulatoriais retomam o atendimento normal na quarta-feira (18), conforme o horário habitual de cada unidade. A sede da Secretaria Municipal da Saúde também retoma o expediente nessa data, a partir das 13h30. Na segunda-feira (16) e terça-feira (17) não haverá atendimento na Secretaria, nas UBSs e nos serviços ambulatoriais.
A orientação é que a população procure os serviços de urgência e emergência apenas quando houver necessidade, evitando deslocamentos desnecessários e contribuindo para a agilidade no atendimento dos casos mais graves. A Secretaria Municipal da Saúde também recomenda atenção redobrada no trânsito, hidratação frequente, especialmente para crianças e idosos, e consumo moderado de bebidas alcoólicas.
Educação
Na educação, os CMEIs estarão em recesso nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, com retorno das atividades no dia 19. As escolas municipais também estarão em recesso nos dias 16, 17 e 18. Nos dias 19 e 20 de fevereiro haverá estudo e planejamento pedagógico, sem aula para os alunos. As aulas nas escolas municipais serão retomadas no dia 23 de fevereiro.
Coleta de lixo
A coleta de resíduos e a coleta seletiva funcionarão normalmente, seguindo o cronograma regular.
Segurança
Os serviços de segurança serão mantidos normalmente durante o período, com atendimento à população conforme a rotina operacional. A Guarda Municipal atuará com reforço no efetivo e equipes fixas nos locais de festividades. Em caso de emergência, a GM pode ser acionada pelos telefones 153 e 199 (Defesa Civil).
Atendimento ao Turista
O Centro de Atendimento ao Turista (CAT) funciona normalmente durante o período, oferecendo suporte e informações aos visitantes. O atendimento presencial é realizado no Cataratas JL Shopping, no piso L2.
Os turistas também podem obter informações pelo Atendimento Virtual, via WhatsApp, pelo número +55 800 0451516 .
Fonte: PMFI