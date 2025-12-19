Cascavel e Paraná - A novela dos famosos abrigos de ônibus – que se arrasta desde 2020 –tem um novo capítulo. A Sesop (Secretaria de Serviços e Obras Públicas) publicou um edital de licitação para o dia 3 de fevereiro, às 9h, no valor de R$ 7,6 milhões para a contratação de mais abrigos para toda a cidade. O antigo contrato com a empresa que estava instalando os dispositivos foi quebrado no fim do ano passado, depois de 16 prorrogações e muitas promessas que acabaram não sendo cumpridas.

De acordo com o secretário de Obras, Severino Folador, esta nova licitação será para a contratação de 277 novos pontos, sendo que 155 que faltaram do último contrato e mais 122 abrigos novos, que vão atender novos locais, avenidas e vias revitalizadas, como é o caso da Avenida Carlos Gomes, Barão do Cerro Azul, entre outras. “Neste novo processo esperamos que uma empresa vença o certame e que consiga termina a instalação destes abrigos que são bem importantes para a cidade e acabar com esta novela que se arrasta há anos”, disse.

Contrato antigo

O antigo contrato previa a colocação de 815 abrigos de ônibus que foram sendo instalados gradativamente. Na época, o secretário da pasta disse que o problema maior foi causado pela pandemia, a qual impactou em um aumento bastante expressivo dos materiais de construção, principalmente do aço e do vidro, produtos básicos para a montagem dos abrigos, que têm um estilo diferente dos anteriores que tinham apenas uma cobertura.

No entanto, o impacto do aumento acabou sendo recalculado e reequilibrado o contrato e os valores, mas mesmo assim a Construtora Guilherme – que havia ganhado a licitação – não conseguiu terminar o serviço. O contrato inicial previa um valor de cerca de R$ 13 milhões – que com todas as atualizações já estava na casa dos R$ 17 milhões. A ideia inicial do Município era de substituir os antigos pontos que não tinham estrutura lateral e lixeiras e deixar mais moderno, além da colocação de calçada no espaço com a garantia de mais acessibilidade.