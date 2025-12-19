Cascavel e Paraná - A novela dos famosos abrigos de ônibus – que se arrasta desde 2020 –tem um novo capítulo. A Sesop (Secretaria de Serviços e Obras Públicas) publicou um edital de licitação para o dia 3 de fevereiro, às 9h, no valor de R$ 7,6 milhões para a contratação de mais abrigos para toda a cidade. O antigo contrato com a empresa que estava instalando os dispositivos foi quebrado no fim do ano passado, depois de 16 prorrogações e muitas promessas que acabaram não sendo cumpridas.
De acordo com o secretário de Obras, Severino Folador, esta nova licitação será para a contratação de 277 novos pontos, sendo que 155 que faltaram do último contrato e mais 122 abrigos novos, que vão atender novos locais, avenidas e vias revitalizadas, como é o caso da Avenida Carlos Gomes, Barão do Cerro Azul, entre outras. “Neste novo processo esperamos que uma empresa vença o certame e que consiga termina a instalação destes abrigos que são bem importantes para a cidade e acabar com esta novela que se arrasta há anos”, disse.
Contrato antigo
O antigo contrato previa a colocação de 815 abrigos de ônibus que foram sendo instalados gradativamente. Na época, o secretário da pasta disse que o problema maior foi causado pela pandemia, a qual impactou em um aumento bastante expressivo dos materiais de construção, principalmente do aço e do vidro, produtos básicos para a montagem dos abrigos, que têm um estilo diferente dos anteriores que tinham apenas uma cobertura.
No entanto, o impacto do aumento acabou sendo recalculado e reequilibrado o contrato e os valores, mas mesmo assim a Construtora Guilherme – que havia ganhado a licitação – não conseguiu terminar o serviço. O contrato inicial previa um valor de cerca de R$ 13 milhões – que com todas as atualizações já estava na casa dos R$ 17 milhões. A ideia inicial do Município era de substituir os antigos pontos que não tinham estrutura lateral e lixeiras e deixar mais moderno, além da colocação de calçada no espaço com a garantia de mais acessibilidade.
O último prazo de instalação dos abrigos vencia neste mês de novembro do ano passado quando o contrato acabou sendo cancelado.
Financiamento e Realocação
A obra é financiada pela Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS e que tem 5% de contrapartida do Município de Cascavel, para a instalação de todo o conjunto desde a construção da base, calçada e das rampas de acesso.
No fim de novembro a Transitar realizou a realocação de 21 abrigos de ônibus que permaneciam instalados em ruas onde as linhas do transporte coletivo já foram desativadas, sendo que as estruturas foram remanejadas para diferentes regiões de Cascavel. Vias como a Avenida Carlos Gomes, por exemplo, recebeu os novos abrigos, assim como a Barão do Cerro Azul, e outras vias na região central da cidade.