Prefeitura inicia mutirão para instalar luminárias com lâmpadas de LED

Conforme Tavares, além da troca das luminárias , também estão sendo atendidos os pedidos represados da comunidade, que até o mês de maio já eram mais de 500 solicitações , já que a Sesop estava desde dezembro do ano passado sem o material, tanto lâmpadas quanto luminárias. No ano passado, a Sesop teve um problema com as licitações realizadas, já que teve uma mudança na lei de licitações que acabou travando a compra deste tipo de material em todo o país.

O cronograma de trabalho inclui, no primeiro momento as principais vias, binários e corredores de grande fluxo e, a partir das próximas semanas, será ampliada para os bairros, com prioridade às ruas que possuem lâmpadas queimadas. Posteriormente, será feita a substituição das lâmpadas convencionais remanescentes.

Conforme Tavares, o setor de iluminação já estruturou toda a logística para que, conforme as entregas forem feitas, as equipes estejam prontas para a substituição imediata. A força-tarefa conta com cinco equipes trabalhando em diferentes regiões, sendo que as trocas ocorrem diariamente, de segunda a sexta-feira, inclusive durante a noite. A exceção é nos dias de chuva, quando o serviço precisa ser suspenso por segurança.

Segundo o diretor da Sesop, Oracildes Tavares, o Município finalizou a licitação para aquisição de mais 11,5 mil unidades de luminárias de LED, que serão entregues gradualmente ao longo dos próximos meses. Na primeira etapa desta nova fase, foram entregues 600 unidades e novos lotes devem chegar gradativamente, assim que forem utilizando, sendo que o reforço no estoque garante a continuidade do cronograma de trocas, que seguirá em ritmo acelerado até dezembro. O valor investido é de cerca de R$ 2,3 milhões.

Cascavel e Paraná - As equipes de iluminação pública da Sesop ( Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas ) iniciaram nesta semana a substituição das luminárias convencionais pelas de LED , que possuem uma tecnologia mais econômica , durável e eficiente e que chegaram há poucos dias. Segundo a Sesop, a meta é que até o fim deste ano toda a cidade esteja com 100% de iluminação em LED, seguindo a modernização da iluminação pública , que tem transformado a paisagem noturna dos bairros e avenidas.

Foz do Iguaçu celebra 111 anos com desfile cívico-militar e homenagem emocionante a heróis do resgate da menina Nicole

Neste ano, eles enfrentaram um novo problema, já que algumas empresas tentaram ofertar para o Município produtos de baixa qualidade e, o técnico acabou aprovando somente a quinta colocada, aprovando a qualidade da luminária. Só depois desta empresa é que foi assinado o contrato e feito o empenho para então chegarem os kits que só agora chegaram e estão sendo trocadas.

Conforme as regras, toda e qualquer compra que é feita de iluminação passa pela análise do engenheiro eletricista da secretaria, que recebe uma amostra do conjunto, desmonta e confere item por item que foi apresentado pela a empresa. As lâmpadas de LED tem um tempo de vida maior do que as comuns, podendo chegar até 15 anos, dependendo do fabricante. Outra característica positiva é que os conjuntos agregam as novas tecnologias, como é o caso da instalação de medidores.

Novo mapeamento

Aproveitando a troca das luminárias e levantamento para as compras futuras e investimentos, a secretaria está fazendo o seu próprio cadastro e por meio de um mapa da cidade, estão mapeando nas ruas a localização exata dos postes, separando em cores que identificam a potência de cada conjunto de luminárias. Para Sandro, esse é um trabalho em longo prazo, mas que só dessa forma eles vão saber se a quantidade de pontos repassados pela a Copel (Companhia Paranaense de Energia Elétrica) é fiel e, além disso, terão um mapeamento municipal que é importante para novos projetos. Em 1998, a Copel passou a todos os municípios a responsabilidade da iluminação pública e um banco de dados da própria companhia.

O mapeamento é importante, já que, por meio dele é que poderão ter as localizações exatas e acompanhar o crescimento da cidade, principalmente a implantação de novos loteamentos, aliás, lembrou o secretário, todos os novos tem que implantar o sistema de iluminação pública com as luminárias de LED.

R$33 milhões

Até o momento, Cascavel já investiu R$ 33 milhões na modernização da iluminação pública com tecnologia Led e ainda há previsão de mais R$ 10 milhões de investimentos para terminar toda a cidade. A taxa de iluminação pública que é cobrada de todo contribuinte vai para a CIP (Conta de Iluminação Pública) e é dessa conta que sai o dinheiro para o pagamento da energia elétrica da cidade, manutenção dos serviços e a compra de novos equipamentos.