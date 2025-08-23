Prefeitura inaugura novo espaço para acolhimento de idosos

Cascavel e Paraná - Cascavel – A população de Cascavel está envelhecendo. Hoje, mais de 48 mil pessoas têm acima de 60 anos, representando quase 14% do total de habitantes no município. Para fortalecer a política de cuidado e manter a cidade como referência como Amiga do Idoso, a Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Assistência Social, inaugurou nesta sexta-feira (22) a Casa Lar – Unidade de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, localizada na Rua Sargento José Bernardo Rosa, nº 1201, no bairro Santa Felicidade.
O prédio foi estruturado para oferecer acolhimento humanizado, com alimentação, quartos adaptados, espaço para higiene e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar preparada para o cuidado. A unidade garante proteção especialmente a idosos em situação de vulnerabilidade social, abandono, sem vínculos familiares ou que tiveram seus direitos violados.
O prefeito Renato Silva destaca o apoio aos mais frágeis. “É um compromisso do nosso governo de atender as pessoas com a maior necessidade. Esse espaço é para justamente atender humanamente da melhor forma. O pensamento é, aos poucos, ir melhorando. Principalmente para quem não tem mais família, é uma situação difícil, mas o Município tem essa responsabilidade e nós continuamos sempre preocupados em justamente fazer a nossa parte”.
A secretária de Assistência Social, Rose Vascelai, destacou a importância da Casa Lar e a transformação do espaço para receber os moradores com dignidade. “É um dia super especial, estou muito feliz. O prefeito já sinalizou que no ano que vem vamos dobrar a equipe e, assim, poderemos dobrar a quantidade de idosos acolhidos, que hoje são 10. Esses idosos estavam na Casa Pop de forma irregular, porque lá o atendimento é apenas até 60 anos. São pessoas que perderam todos os vínculos familiares, tiveram direitos violados e não tinham mais para onde ir. Fizemos uma reforma total aqui, com pintura, quartos adaptados, armários e camas novas, além de adequações nos banheiros para acessibilidade. Ontem mesmo já realizamos a transferência deles para cá”, detalha.
Ministério Público
O Ministério Público também acompanhou o processo de implantação da Casa Lar. O promotor da 9ª Promotoria, Felipe Segura Guimarães Rocha, ressaltou que o Município precisava de novas alternativas de acolhimento. “Já faz algum tempo que vínhamos cobrando da prefeitura equipamentos públicos para acolhimento de idosos, pois havia uma demanda reprimida, principalmente no que se refere à Casa Pop. Verificamos que o espaço que funcionava aqui antes não cumpria mais sua função, então pensamos: por que não aproveitar uma estrutura já existente e efetivar em uma nova política pública dando alternativa de acolhimento para os idosos? Agora, o equipamento, por menor que seja, é algo que você pode remanejar, pode utilizar estrategicamente dentro de uma política pública para atendimento de idosos, que é aquele momento em que a pessoa está mais fragilizada, enfim, algo que vem para somar. É dignidade, principalmente, é algo que vai trazer uma sensação de pertencimento e o orgulho do idoso que provavelmente vai ser atendido nesse local”.
Homenageado
Casa Lar: Unidade de Acolhimento para Idosos em Cascavel
A Casa Lar leva o nome de Cezário Loch, filho de Germano Loch e Elisia Wessling Loch, nascido em 25 de janeiro de 1936, em Grão Pará, Santa Catarina. Foi caminhoneiro durante muitos anos e gostava de dizer que conheceu quase todo o Brasil, posteriormente trabalhou como vendedor na autopeça do irmão Justino Lóh, onde se aposentou. Viveu uma vida digna e que é de direito de todos os idosos, socializando, viajando, dançando e espalhando amor por onde passava, inclusive participante do FelicIdade do Idoso. Cezário Loch deixou sua marca nas pessoas que conviveram com ele nos últimos anos e nos familiares que o acompanharam.
Aos oitenta e nove anos, esbanjando energia e prazer em viver, em um domingo de manhã, fazendo sua caminhada matinal como de costume, nos deixou de forma abrupta, atropelado em frente à Feirinha do Produtor na Praça Wilson Jofre por um motorista imprudente e alcoolizado.