Prefeitura inaugura novo espaço para acolhimento de idosos

Cascavel e Paraná - Cascavel – A população de Cascavel está envelhecendo. Hoje, mais de 48 mil pessoas têm acima de 60 anos, representando quase 14% do total de habitantes no município. Para fortalecer a política de cuidado e manter a cidade como referência como Amiga do Idoso, a Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Assistência Social, inaugurou nesta sexta-feira (22) a Casa Lar – Unidade de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, localizada na Rua Sargento José Bernardo Rosa, nº 1201, no bairro Santa Felicidade.

O prédio foi estruturado para oferecer acolhimento humanizado, com alimentação, quartos adaptados, espaço para higiene e acompanhamento de uma equipe multidisciplinar preparada para o cuidado. A unidade garante proteção especialmente a idosos em situação de vulnerabilidade social, abandono, sem vínculos familiares ou que tiveram seus direitos violados.

O prefeito Renato Silva destaca o apoio aos mais frágeis. “É um compromisso do nosso governo de atender as pessoas com a maior necessidade. Esse espaço é para justamente atender humanamente da melhor forma. O pensamento é, aos poucos, ir melhorando. Principalmente para quem não tem mais família, é uma situação difícil, mas o Município tem essa responsabilidade e nós continuamos sempre preocupados em justamente fazer a nossa parte”.

A secretária de Assistência Social, Rose Vascelai, destacou a importância da Casa Lar e a transformação do espaço para receber os moradores com dignidade. “É um dia super especial, estou muito feliz. O prefeito já sinalizou que no ano que vem vamos dobrar a equipe e, assim, poderemos dobrar a quantidade de idosos acolhidos, que hoje são 10. Esses idosos estavam na Casa Pop de forma irregular, porque lá o atendimento é apenas até 60 anos. São pessoas que perderam todos os vínculos familiares, tiveram direitos violados e não tinham mais para onde ir. Fizemos uma reforma total aqui, com pintura, quartos adaptados, armários e camas novas, além de adequações nos banheiros para acessibilidade. Ontem mesmo já realizamos a transferência deles para cá”, detalha.

Ministério Público