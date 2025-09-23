Prefeitura fará recadastramento de mais de 3,5 mil aposentados e pensionistas a partir de 1° de outubro

Cascavel - Seguindo as regras do governo federal, a Prefeitura de Cascavel, por meio do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel), convoca mais de 3,5 mil aposentados e pensionistas do Município para fazer o recadastramento em qualquer uma das agências da Caixa Econômica Federal, a partir do dia 1° de outubro, para o censo previdenciário.

A meta é concluir o trabalho até 30 de dezembro de 2025. A portaria foi publicada na edição desta terça-feira (23), no Diário Oficial.

O pagamento do benefício só será garantindo com a devida atualização, que atende a Lei federal n° 10.887/2004 e ao Manual do Pró-Gestão, que versa sobre a transparência na gestão previdenciária.

Então, atenção, confira as orientações quanto aos prazos.