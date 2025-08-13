Prefeitura de Corbélia implanta Programa Moradia Legal para regularização fundiária

Corbélia - A Prefeitura de Corbélia anunciou, na manhã de segunda-feira (11), a assinatura de um importante termo de cooperação para a implantação do Programa Moradia Legal, coordenado pelo Tribunal de Justiça do Paraná em parceria com o Ministério Público. A iniciativa tem como objetivo facilitar a regularização fundiária urbana no município, garantindo segurança jurídica aos moradores, com imóveis formalmente registrados, matrícula própria e documentação regularizada.

De acordo com o prefeito Thiago Stefanello, aproximadamente 150 imóveis na cidade ainda não possuem matrícula formalizada. Esse total inclui propriedades pertencentes ao município, à Cohapar, e à Loteadora Industrial. As propriedades estão concentradas principalmente no distrito do Ouro Verde, na comunidade da Vila Rural, no bairro Jardim Nova República e no loteamento Nossa Senhora Aparecida.

Para dar início ao processo, será realizada no dia 28 de agosto uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores. O encontro será voltado especialmente para as famílias do Loteamento Nossa Senhora Aparecida e da sede municipal. Na ocasião, serão apresentados todos os detalhes do programa, incluindo as etapas, os documentos necessários e o cronograma de visitas técnicas que irão oferecer suporte individualizado a cada família, facilitando a obtenção definitiva da matrícula.