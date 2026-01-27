Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), em parceria com a Cisco, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Introdução à Cibersegurança. A capacitação é voltada a pessoas interessadas na área de Tecnologia da Informação e será realizada 100% online, pela plataforma da Cisco, com carga horária de seis horas.

O curso acontece de 16 de fevereiro a 3 de abril de 2026 e é destinado a participantes com idade mínima de 14 anos. Não é necessário ter conhecimento prévio na área. Ao todo, são 100 vagas, com inscrições abertas até 16 de fevereiro de 2026, diretamente na Academia Cisco, pelo link: https://www.netacad.com/pt/

Inscrições e Documentação Necessária

Para a inscrição, é necessário apresentar CPF, RG e comprovante de residência. No caso de menores de idade, também será exigida a documentação do responsável legal. O curso ainda prevê a continuidade da formação com dois módulos adicionais, cada um com 40 horas de duração.

Cibersegurança: Proteção e Prevenção

A cibersegurança é a área responsável pela proteção de sistemas, redes e dados contra ataques digitais, fraudes e vazamentos de informações. Durante o curso, os participantes terão contato com conceitos básicos de segurança da informação, proteção da vida digital e prevenção a golpes virtuais e ataques cibernéticos.