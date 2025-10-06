Prefeitura de Cascavel lança consulta pública sobre inovação na gestão da frota municipal

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, em parceria com o Sebrae, avança em mais uma etapa do Catalisa GOV, programa nacional que conecta a gestão pública a soluções inovadoras. O município foi selecionado como referência no Paraná para a execução dessa iniciativa, que busca aproximar o setor público de quem desenvolve inovação.
A Consulta Pública nº 001/2025 está aberta e busca colher opiniões e avaliar o mercado em relação ao desafio de compartilhamento da frota pública. O objetivo é entender a visão da sociedade civil, de empresas, startups, universidades e demais instituições sobre a viabilidade e o impacto de adotar soluções inovadoras nessa área.
“Essa etapa é de escuta. Queremos avaliar percepções, levantar informações e construir, de forma colaborativa, uma base sólida para a formulação do edital de inovação”, explica o diretor do Departamento de Tecnologia e Inovação, José Zonfrilli.
A diretora do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Institucional, Marly do Rocio Corrêa, responsável pela gestão da frota municipal, também reforça a importância do processo:
“Com esta consulta, buscamos identificar soluções que aumentem a eficiência, reduzam custos e qualifiquem a utilização dos veículos no apoio às atividades administrativas.”
A participação é aberta, simples e não gera qualquer vínculo contratual. O formulário já está disponível no portal da Prefeitura e pode ser acessado até o dia 25 de outubro.
Acesse o edital e participe: https://cascavel.atende.net/cidadao/pagina/cpsi-contrato-publico-para-solucao-inovadora
Inovação e Frota Pública em Cascavel
Sua opinião pode ajudar a moldar os próximos passos da inovação em Cascavel e transformar a forma como a cidade compartilha e utiliza sua frota pública.
Fonte: Secom