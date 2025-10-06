Prefeitura de Cascavel lança consulta pública sobre inovação na gestão da frota municipal

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel, em parceria com o Sebrae, avança em mais uma etapa do Catalisa GOV, programa nacional que conecta a gestão pública a soluções inovadoras. O município foi selecionado como referência no Paraná para a execução dessa iniciativa, que busca aproximar o setor público de quem desenvolve inovação.

A Consulta Pública nº 001/2025 está aberta e busca colher opiniões e avaliar o mercado em relação ao desafio de compartilhamento da frota pública. O objetivo é entender a visão da sociedade civil, de empresas, startups, universidades e demais instituições sobre a viabilidade e o impacto de adotar soluções inovadoras nessa área.

“Essa etapa é de escuta. Queremos avaliar percepções, levantar informações e construir, de forma colaborativa, uma base sólida para a formulação do edital de inovação”, explica o diretor do Departamento de Tecnologia e Inovação, José Zonfrilli.

A diretora do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Institucional, Marly do Rocio Corrêa, responsável pela gestão da frota municipal, também reforça a importância do processo: