Prefeitura de Cascavel institui medidas de contenção de despesas por 90 dias

A Prefeitura de Cascavel publicou, no Diário Oficial do Município de ontem (16), a Portaria nº 007/2026 que estabelece um conjunto de medidas de contenção de despesas a serem adotadas por todos os órgãos da administração direta e indireta. As determinações passam a valer a partir de 1º de fevereiro de 2026, com vigência inicial de 90 dias.

A decisão foi assinada pelo prefeito Renato Silva (PL). Segundo o texto da Portaria, a medida busca reduzir custos da máquina pública, sem comprometer a continuidade dos serviços públicos essenciais, como saúde, educação, assistência social e segurança.