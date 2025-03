Prefeitura de Cascavel e Senai abrem vagas gratuitas para cursos de Panificação e Auxiliar de Confecção

Cascavel - Se você quer aprender algo novo e aumentar suas oportunidades no mercado de trabalho, essa é a sua chance. A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Programa Inclusão Produtiva e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Panificação e Auxiliar de Confecção, em parceria com o Senai.

Além de adquirir novos conhecimentos, os participantes terão certificação e a possibilidade de ingressar em uma nova área profissional. No total, serão 20 vagas para cada curso, que acontecem de maneira totalmente gratuita.

As inscrições podem ser realizadas no Programa Inclusão Produtiva, que fica na Rua Paraná, 5341 próximo ao Muffato da JK ou pelo Whatsapp no número (45) 3392-6405 . As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de março.

Panificação

O curso começa dia 24 de março e seguirá até o dia 08 de maio. Ademais, as aulas serão de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, na unidade do Senai – Morumbi, localizado na Rua Monte Negro, nº 30. Os requisitos são ter ensino fundamental e idade entre 15 e 25 anos.