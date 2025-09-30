Prefeitura de Cascavel convoca aposentados e pensionistas para recadastramento obrigatório

Cascavel e Paraná - Seguindo as normas do Governo Federal, a Prefeitura de Cascavel, por meio do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel), está convocando mais de 3.500 aposentados e pensionistas do Município para realizarem o recadastramento previdenciário.
O recadastramento deve ser feito presencialmente em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, a partir de 1º de outubro de 2025, de acordo com o cronograma abaixo. O processo segue até 30 de dezembro de 2025.
A atualização cadastral é obrigatória para garantir o pagamento dos benefícios, conforme determina a Lei Federal nº 10.887/2004 e o Manual do Pró-Gestão, que estabelece diretrizes para a transparência na gestão previdenciária.
Cronograma de recadastramento
- Aposentados e pensionistas com nomes iniciados de A a I:
De 1º a 31 de outubro de 2025
- Nomes iniciados de J a M:
De 1º a 30 de novembro de 2025
- Nomes iniciados de N a Z:
De 1º a 31 de dezembro de 2025
Documentos exigidos
Para aposentados:
- Certidão de Nascimento ou Casamento
- CPF
- RG (Carteira de Identidade)
- Termo de Curatela (se aplicável)
- Comprovante de residência atualizado (emitido há no máximo 90 dias, em nome do servidor).
- Caso não tenha, é necessário apresentar declaração de residência registrada em cartório, feita pelo proprietário ou locatário do imóvel onde o servidor reside, acompanhada do comprovante de residência do declarante.
Para pensionistas:
- Certidão de Nascimento ou Casamento
- CPF
- RG (Carteira de Identidade)
- Comprovante de residência atualizado (emitido há no máximo 90 dias, em nome do pensionista).
- Na ausência, deve ser apresentada declaração registrada em cartório, assinada pelo proprietário ou locatário do imóvel, junto ao comprovante de residência do mesmo.
- Termo de Guarda, Tutela ou Curatela (quando aplicável)
- Ato de emancipação (se houver)
Casos especiais
Para situações específicas, como cidadãos acamados, detidos ou que estejam fora do país, existem orientações específicas definidas pela Portaria nº 31/2025. Nesses casos, é recomendado entrar em contato diretamente com o IPMC pelo telefone: (45) 3220-1600.
Fonte: Secom