Prefeitura de Cascavel convoca aposentados e pensionistas para recadastramento obrigatório

Cascavel e Paraná - Seguindo as normas do Governo Federal, a Prefeitura de Cascavel, por meio do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel), está convocando mais de 3.500 aposentados e pensionistas do Município para realizarem o recadastramento previdenciário.

O recadastramento deve ser feito presencialmente em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, a partir de 1º de outubro de 2025, de acordo com o cronograma abaixo. O processo segue até 30 de dezembro de 2025.

A atualização cadastral é obrigatória para garantir o pagamento dos benefícios, conforme determina a Lei Federal nº 10.887/2004 e o Manual do Pró-Gestão, que estabelece diretrizes para a transparência na gestão previdenciária.

Cronograma de recadastramento

Aposentados e pensionistas com nomes iniciados de A a I:

De 1º a 31 de outubro de 2025

De Nomes iniciados de J a M:

De 1º a 30 de novembro de 2025

De Nomes iniciados de N a Z:

De 1º a 31 de dezembro de 2025

Documentos exigidos

Para aposentados: