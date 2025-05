Prefeitura de Cascavel abre licitação para contratar nova empresa e manter a coleta do lixo

Um novo contrato para assumir um dos principais serviços públicos está sendo discutido e elaborado há pelo menos quatro anos pelo Município – que está há tempos tendo que prorrogar o atual, para que a população não fique sem o serviço. Com mais um prazo vencendo, nesta sexta-feira (30) foi lançado um edital para contratação de uma nova empresa que deve assumir os trabalhos até a finalização da licitação que está elaborada, mas que não tem data para sair do papel.

De acordo com a secretária municipal de Comunicação Social do Município, Beth leal, está sendo aberta uma dispensa eletrônica, na qual empresas do Brasil inteiro poderão se credenciar para participar do processo da seleção da nova empresa que deve fazer a coleta de lixo na cidade. “Tivemos uma demora nesse processo licitatório, mas quando assumimos já começamos a pensar e temos essa alternativa”, disse.

Começando do zero

Em março deste ano o processo licitatório foi suspenso pelo o TCE (Tribunal de Contas do Estado) e um novo terá que ser elaborado, ou seja, partindo do zero. Leal explicou que a partir do credenciamento e da apresentação das propostas agora, a comissão vai avaliar as propostas, “para escolher a nova empresa que deva fazer a coleta do lixo em Cascavel”, já que o atual contrato com a OT Ambiental encerra no fim do mês de junho.

Segundo ela, um novo processo tem que ser feito, já que não existe a possibilidade de fazer um aditivo no contrato atual, e que este novo formato foi resultado de um estudo feito pela Procuradoria Jurídica em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O credenciamento para as empresas interessadas será aberto no dia 5 de junho atendendo aos critérios de capacidade, por exemplo, de experiência e funcionários suficientes para fazer o serviço de coleta.

Paralelo a isso, a secretária explicou que está sendo formada uma comissão formada por representantes das secretarias do Meio Ambiente, Planejamento e da Procuradoria Jurídica para elaborar e estudar o processo de licitação que deve acontecer até o fim deste ano e que a medida tomada agora é uma preocupação da administração para que a cidade não fique nenhum dia sem o serviço.