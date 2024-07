Prefeitura de Cascavel abre Concurso Público

SEMENTES

Coopavel mostrará o melhor de seu portfólio no Show Rural de Inverno

Pela primeira vez nas edições do Show Rural de Inverno, a Coopavel estará presente com todas as suas marcas apresentando o que há de melhor em soluções e tecnologias aos visitantes do evento técnico agendado para 27 a 29 de agosto no parque tecnológico da cooperativa, em Cascavel, no Oeste do Paraná. A abertura dos […]