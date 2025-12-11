Cascavel e Paraná - O Zoológico Municipal de Cascavel está em festa com seu 47º aniversário, lembrado nesta sexta-feira (12). E a comemoração terá novos membros. Isso porque três filhotes de gato-do-mato-pequeno, recém-nascidos no parque, acabam de se juntar à família do Zoo e agora precisam de nomes. Para isso, a Prefeitura convida a comunidade a participar da votação, aberta nesta quarta-feira (10), no instagram oficial da prefeitura @cascavel_prefa.

Foto: Secom

São dois machos e uma fêmea, todos da segunda ninhada de Sofi, fêmea vinda de Espigão Azul (PR), e Kovu, macho resgatado em Londrina (PR). Ambos chegaram ao zoológico ainda filhotes, em 2021.

A espécie Leopardus guttulus, é considerada vulnerável à extinção pela IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza), principalmente devido à perda de habitat, atropelamentos, caça e doenças. A reprodução é lenta, normalmente em apenas um filhote por ninhada. Por isso, o nascimento de três indivíduos é um marco expressivo.

A primeira cria de Sofi e Kovu ocorreu em janeiro de 2024, quando nasceu uma filhote fêmea, que em breve completa dois anos. Atualmente, ela está separada da família para não interferir no período de amamentação, mas retornará ao recinto em breve.

A votação contará com opções inspiradas em nomes de origem indígena e no relacionamento ancestral dos povos originários com a natureza e será divulgada nas redes oficiais da Prefeitura e do Zoológico na sexta-feira (14), dia do aniversário do parque.

Localizado no coração do Parque Natural Municipal Danilo Galafassi, o Zoológico está próximo da maior reserva ecológica urbana do Sul do Brasil, com cerca de 20 hectares preservados. Além de ser cartão-postal e ponto turístico tradicional, o Zoo desempenha um papel fundamental nos pilares de: conservação, educação ambiental, pesquisa e lazer.

Atualmente, são mais de 350 animais de 72 espécies, entre mamíferos, aves e répteis, muitos deles ameaçados de extinção. Todos os indivíduos que vivem no local são oriundos de resgates e não têm mais condições de retorno à vida livre. Por isso, o zoológico funciona também como um espaço de proteção, cuidado e reabilitação.

O Zoo integra ainda o Plano Nacional de Conservação, em parceria com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), atuando na preservação de espécies como a onça-pintada, macaco-aranha-de-testa-branca.

A educação ambiental é outro pilar fundamental, crianças aprendem sobre fauna, flora e preservação no Museu de História Natural e pelas trilhas do parque.