Cascavel - Atendendo às regras do governo federal, a Prefeitura de Cascavel, por meio do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel), convoca mais de 3,5 mil aposentados e pensionistas do Município para realizar o recadastramento obrigatório.

Os atendimentos estão sendo realizados desde o dia 1º de outubro nas agências da Caixa Econômica Federal. Conforme o cronograma, neste momento estão sendo atendidos os beneficiários com nomes iniciados pelas letras J a M. A meta é concluir todos os recadastramentos até 30 de dezembro.

O pagamento dos benefícios só será garantido mediante a devida atualização cadastral, em conformidade com a Lei Federal nº 10.887/2004 e o Manual do Pró-Gestão, que reforçam a transparência e o controle na gestão previdenciária.

Cronograma de atendimento:

A até I: 1º a 31 de outubro de 2025 – Ainda podem fazer, apesar do prazo.

J até M: 1º a 30 de novembro de 2025

N até Z: 1º a 31 de dezembro de 2025

Documentos exigidos

Para aposentados: