Cascavel - Atendendo às regras do governo federal, a Prefeitura de Cascavel, por meio do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel), convoca mais de 3,5 mil aposentados e pensionistas do Município para realizar o recadastramento obrigatório.
Os atendimentos estão sendo realizados desde o dia 1º de outubro nas agências da Caixa Econômica Federal. Conforme o cronograma, neste momento estão sendo atendidos os beneficiários com nomes iniciados pelas letras J a M. A meta é concluir todos os recadastramentos até 30 de dezembro.
O pagamento dos benefícios só será garantido mediante a devida atualização cadastral, em conformidade com a Lei Federal nº 10.887/2004 e o Manual do Pró-Gestão, que reforçam a transparência e o controle na gestão previdenciária.
Cronograma de atendimento:
- A até I: 1º a 31 de outubro de 2025 – Ainda podem fazer, apesar do prazo.
- J até M: 1º a 30 de novembro de 2025
- N até Z: 1º a 31 de dezembro de 2025
Documentos exigidos
Para aposentados:
- Certidão de nascimento ou casamento;
- CPF;
- RG (identidade);
- Termo de curatela (quando couber);
Comprovante de residência atualizado (emitido há no máximo 90 dias, em nome do servidor). Na ausência deste, apresentar declaração de residência firmada em cartório pelo proprietário ou locatário do imóvel, acompanhada do comprovante de residência do mesmo.
Para pensionistas:
- Certidão de nascimento ou casamento;
- CPF;
- RG (identidade);
- Comprovante de residência atualizado (emitido há no máximo 90 dias, em nome do pensionista), ou declaração conforme o caso acima;
- Termo de guarda/tutela/curatela (quando couber);
- Ato de emancipação (quando couber).
Em situações específicas, como beneficiários que estão fora do país, detidos ou acamados, há orientações previstas na Portaria nº 31/2025. Para mais informações, o cidadão pode entrar em contato diretamente com o IPMC pelo telefone (45) 3220-1600.
