Prefeitura começa obras de revitalização de estrutura que vai abrigar a Esfaep

De acordo com o presidente da Cohavel, Vinícius Boza, essa primeira fase é essencial para garantir o bom andamento das próximas etapas.

A primeira etapa dos trabalhos já está em andamento e é conduzida pela Cohavel (Companhia Habitacional de Cascavel) . As equipes estão realizando serviços de demolição, limpeza e outras adequações estruturais iniciais para preparar o espaço antes da entrada da empresa responsável pela reforma completa.

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel iniciou nesta semana os trabalhos de revitalização do prédio que vai abrigar a Esfaep (Escola de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças da Polícia Militar do Paraná) . A unidade será instalada no espaço da antiga Escola Municipal Professora Kelly Christina, no bairro Morumbi, em uma área de mais de 23 mil metros quadrados. É a garantia de mais segurança para a comunidade.

Etapas

A obra completa será dividida em duas fases. Após a conclusão dos serviços preliminares, a Construtora Master Domus assumirá a reforma dos dois blocos frontais e da fachada principal do prédio, com previsão de 60 dias para conclusão. Essa etapa já permitirá o início das atividades da Esfaep no novo endereço.

Melhorias

Entre as melhorias previstas estão a substituição do telhado, forro e piso, instalação de nova rede elétrica, internet, câmeras de segurança, pintura e adequações necessárias para adaptar a estrutura às exigências da escola de formação policial. Vale lembrar que parte da estrutura já havia sido reformada em 2024 pela Guarda Municipal, incluindo três salas de aula e um refeitório. A obra completa vai consolidar definitivamente a a presença da Esfaep em Cascavel e mais uma parceria de sucesso entre o Município e o Estado.

Esfaep

A Esfaep foi oficialmente criada em agosto de 2023 e é a terceira unidade do Estado, ao lado das escolas de São José dos Pinhais e Maringá. A sede definitiva em Cascavel reforça a presença das forças de segurança na região e impulsiona a formação de novos profissionais da Polícia Militar.

Com a conclusão das obras, o município passa a contar com uma estrutura de referência para a formação e aperfeiçoamento de praças, o que beneficia diretamente a segurança pública, além de movimentar a economia local com a vinda de alunos e profissionais de diversas regiões.

