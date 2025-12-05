Cascavel e Paraná - As chuvas intensas – que estão cada vez mais frequentes – acabam expondo gargalos e pontos de problemas sérios de captação de água, trazendo problemas aos motoristas que não conseguem trafegar com segurança e aos moradores que temem com a invasão da água nas suas casas. A forte chuva que caiu na noite desta segunda-feira (1º) ainda está trazendo uma série de consequências em diversos pontos da cidade, que pioraram ainda mais com o grande volume de chuvas, mas de 50 mm em poucas horas.
Um destes pontos é a baixada da Rua Salgado Filho, no Bairro Canadá, local conhecido pelos constantes alagamentos. Neste último episódio, o asfalto que já estava deteriorado acabou esfarelando ainda mais, a ponte que passa embaixo ficou toda cheia de lixo, manilhas entupidas e ainda o sistema de proteção acabou caindo deixando o ponto ainda mais deteriorado. Na manhã desta quinta-feira (4), equipes da Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) estiveram no local fazendo um verdadeiro mutirão de limpeza.
O engenheiro da Sesop, Marcos Almeida, que acompanhou os serviços anunciou que uma das prioridades da secretaria a partir de agora é a elaboração de um projeto para a construção de uma nova ponte para resolver o gargalo, assim como foi feito na entrada do Bairro XIV de Novembro aonde todo um projeto teve que ser executado para melhorar a situação.
Segundo Almeida, a Sesop sabe da precariedade do bueiro pelo tempo de vida dele e que a construção de uma ponte é extremamente importante. “Precisamos solucionar definitivamente o problema. Esse projeto já está em execução e a gente acredita que até julho do ano que vem esteja com obras aqui para resolver esse problema definitivo”, explicou. Ele disse que as equipes fizeram a limpeza e o desassoreamento do rio, que estava com muita sujeira e barro, e isso tem que ser retirado para o leito ter a passagem livre para a próxima chuva.
“Estamos limpando as tubulações por onde a água passa e fazer até a substituição de algumas manilhas, troca os tubos quebrados para fazer o serviço”, disse Almeida. Além disso, o engenheiro falou que diversos outros pontos da cidade estão sendo avaliados para receber reparos emergenciais, mas que outros projetos devem ocorrer no próximo ano por tubulações que suportam a vazão atual das águas. “Temos que analisar as bacias de água da cidade e estudar o que tem construções para ver a vazão da água, então dimensionar esses bueiros e aí conseguir verbos e ir executando as obras”, falou.
Limpeza
Para poder fazer o serviço durante todo o dia, enquanto os servidores atuavam na remoção do material acumulado agentes de trânsito realizaram a orientação de tráfego no local, entre as ruas Lima Barreto e Pelotas que deve permanecer fechada ainda nesta sexta-feira (5). O projeto está sendo executado pelo o IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel) de uma nova ponte sobre o Rio das Antas na Rua Salgado Filho.
Além da limpeza, o engenheiro disse que será feito um novo recapeamento e ações de contenção do assoreamento do rio e lembrou ainda que a nova ponte substituirá as manilhas, garantindo maior vazão da água, que chega a triplicar em dias de chuva. “Vamos realizar a limpeza total do local porque a vazão estava 100% comprometida pelo entulho acumulado na entrada das manilhas e o trecho permanece fechado, sendo liberado gradualmente conforme o andamento dos trabalhos”, reforçou o engenheiro.
Chuvas
A cidade vem de uma sequência de dias com precipitações, somente em novembro foram 184,22 milímetros, superando a média histórica.