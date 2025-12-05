Cascavel e Paraná - As chuvas intensas – que estão cada vez mais frequentes – acabam expondo gargalos e pontos de problemas sérios de captação de água, trazendo problemas aos motoristas que não conseguem trafegar com segurança e aos moradores que temem com a invasão da água nas suas casas. A forte chuva que caiu na noite desta segunda-feira (1º) ainda está trazendo uma série de consequências em diversos pontos da cidade, que pioraram ainda mais com o grande volume de chuvas, mas de 50 mm em poucas horas.

Um destes pontos é a baixada da Rua Salgado Filho, no Bairro Canadá, local conhecido pelos constantes alagamentos. Neste último episódio, o asfalto que já estava deteriorado acabou esfarelando ainda mais, a ponte que passa embaixo ficou toda cheia de lixo, manilhas entupidas e ainda o sistema de proteção acabou caindo deixando o ponto ainda mais deteriorado. Na manhã desta quinta-feira (4), equipes da Sesop (Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas) estiveram no local fazendo um verdadeiro mutirão de limpeza.

O engenheiro da Sesop, Marcos Almeida, que acompanhou os serviços anunciou que uma das prioridades da secretaria a partir de agora é a elaboração de um projeto para a construção de uma nova ponte para resolver o gargalo, assim como foi feito na entrada do Bairro XIV de Novembro aonde todo um projeto teve que ser executado para melhorar a situação.

Segundo Almeida, a Sesop sabe da precariedade do bueiro pelo tempo de vida dele e que a construção de uma ponte é extremamente importante. “Precisamos solucionar definitivamente o problema. Esse projeto já está em execução e a gente acredita que até julho do ano que vem esteja com obras aqui para resolver esse problema definitivo”, explicou. Ele disse que as equipes fizeram a limpeza e o desassoreamento do rio, que estava com muita sujeira e barro, e isso tem que ser retirado para o leito ter a passagem livre para a próxima chuva.