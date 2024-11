Prefeitura antecipa 13º salário dos servidores municipais

INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO Fórum apresenta os resultados do Programa Mais Ideb

Cerca de 700 profissionais da educação participaram nesta terça-feira (5), em Santa Helena (PR), do 1º Fórum do Programa Mais Ideb nos Municípios Lindeiros. No evento, apresentou-se os resultados do primeiro ano do convênio celebrado entre a Itaipu Binacional e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. Convênio que tem como […]