Prefeitura antecipa 13º salário aos servidores nesta sexta-feira (14)

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel realiza nesta sexta-feira (14), dia do aniversário da cidade, o pagamento integral do 13º salário a todos os servidores municipais. A medida, proposta pelo prefeito Renato Silva, reforça o compromisso com a valorização dos servidores e, ao mesmo tempo, contribui para aquecer a economia local durante as festividades de fim de ano.

De acordo com a Secretaria de Finanças, o valor total bruto a ser pago, incluindo encargos, soma R$ 59,6 milhões. O pagamento em parcela única e antecipado demonstra o equilíbrio fiscal do município e o bom planejamento orçamentário, que permite à administração honrar seus compromissos sem comprometer outras áreas de investimento.

Para o prefeito Renato Silva, antecipar o 13º é uma decisão que une reconhecimento e responsabilidade.