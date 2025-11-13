Prefeitura antecipa 13º salário aos servidores nesta sexta-feira (14)

Cascavel - A Prefeitura de Cascavel realiza nesta sexta-feira (14), dia do aniversário da cidade, o pagamento integral do 13º salário a todos os servidores municipais. A medida, proposta pelo prefeito Renato Silva, reforça o compromisso com a valorização dos servidores e, ao mesmo tempo, contribui para aquecer a economia local durante as festividades de fim de ano.
De acordo com a Secretaria de Finanças, o valor total bruto a ser pago, incluindo encargos, soma R$ 59,6 milhões. O pagamento em parcela única e antecipado demonstra o equilíbrio fiscal do município e o bom planejamento orçamentário, que permite à administração honrar seus compromissos sem comprometer outras áreas de investimento.
Para o prefeito Renato Silva, antecipar o 13º é uma decisão que une reconhecimento e responsabilidade.
“Os servidores são fundamentais para o funcionamento da máquina pública. Por isso, antecipar o décimo terceiro foi a forma que encontramos de valorizar ainda mais o trabalho de cada um e, ao mesmo tempo, possibilitar que eles possam se planejar melhor para suas compras e compromissos de fim de ano”.
A decisão também reflete a gestão transparente e responsável conduzida pela Prefeitura de Cascavel, que tem mantido as contas equilibradas e a pontualidade nos pagamentos como marcas da administração.
Injeção Econômica e Impacto Local
A Secretaria de Finanças ressalta que o pagamento representa uma importante injeção na economia local, impulsionando o comércio e o setor de serviços. Com o Natal e o período de confraternizações se aproximando, o 13º salário movimenta desde pequenos empreendedores até grandes redes, fortalecendo o ciclo econômico do município.
Fonte: Secom