Prefeitura alerta para golpes durante recadastramento de aposentados

Cascavel - Com a notícia que a Prefeitura fará recadastramento de mais de 3,5 mil aposentados e pensionistas do Município a partir de 1° de outubro, exclusivamente pela Caixa Econômica Federal, já há golpistas na praça se aproveitando dos idosos.

O IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel) já foi acionado por um caso de fraude. O cidadão recebeu uma ligação em nome da Prefeitura, pedindo a prova de vida por telefone, além de informações pessoais. Isso não procede. É golpe.

O Município destaca que não faz prova de vida e que todo o recadastramento será feito presencialmente em qualquer agência da Caixa. Se o cidadão receber uma ligação como a mencionada, a orientação é não passar dados pessoais e acionar as forças de segurança. Em caso de dúvida, o cidadão pode entrar em contato direto com o IPMC, pelo telefone (45) 3220-1600.

SOBRE O RECADASTRAMENTO

O pagamento do benefício só será garantindo com a devida atualização, que atende a Lei federal n° 10.887/2004 e ao Manual do Pró-Gestão, que versa sobre a transparência na gestão previdenciária.

Confira as orientações quanto aos prazos.