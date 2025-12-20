Prefeitura admite que houve erro no planejamento da obra

Cascavel e Paraná - Cascavel – Comerciantes e passageiros ficaram às escuras na noite desta quinta-feira (18) na Rodoviária de Cascavel após um equipamento pegar fogo na parte superior e o fornecimento de energia elétrica ser interrompido. Os motivos não foram revelados, mas a escuridão durou pelo menos três horas, obrigando as pessoas que estavam no local a terem de ligar a lanterna do celular para andar de um lado para o outro. O problema maior foi nas empresas de transporte de passageiros que tiveram que interromper o atendimento, formando filas e preocupação.

Uma comerciante, que preferiu não se identificar, disse que quem estava no local escutou um estouro e logo em seguida a energia elétrica desligou, o que fez eles acreditarem que um equipamento pegou fogo. Depois de três horas ela foi restabelecida, mas na manhã desta sexta-feira (19) a energia elétrica ‘caiu’ novamente deixando a Rodoviária no escuro e as empresas no calor – já que nada estava funcionando. Passageiros reclamaram da situação, já que o local que está em obras e já existem os problemas causados por causa disso.

Erro de planejamento

O secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, admitiu à reportagem do O Paraná que houve um erro de planejamento em relação à capacidade de energia elétrica que é distribuída, já que estão ocorrendo as obras e tem ainda um maior volume de pessoas transitando. “Renovamos, melhoramos, aprimoramos a questão de atendimento, tem um volume maior de ar-condicionado, tem toda a parte gastronômica com mais eletrodomésticos que demandam mais energia e nós tínhamos que ter invertido a questão”, admitiu.

Segundo Folador, eles deveriam ter contratado mais energia da Copel, aprovado o projeto, implantado um transformador com maior potência para depois liberar. “Começou errado lá atrás e a gente agora estamos junto com a Copel, com a empresa e nossos técnicos buscando uma solução, mas infelizmente, quando há um aumento de pessoas há uma sobrecarga e automaticamente nós perdemos a energia”, descreveu ele. Ainda sobre o problema, o secretário falou que imediatamente foram deslocados os técnicos que resolveram o problema.

Um episódio parecido ocorreu no dia 29 de novembro devido a uma sobrecarga na rede de energia elétrica deixou um homem preso dentro do elevador, já que a interrupção travou a porta e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do cidadão que apesar do susto, não se feriu. Na época o próprio secretário já havia admitido que haviam problemas no projeto da parte elétrica, acessibilidade externa, retirada de entulhos e ainda com os tapumes.

Movimento

A direção da Rodoviária que é administrada pela Transitar, para este ano o aumento de passageiros nesta época de férias, principalmente entre o Natal e o Ano Novo ficará na faixa de 45% a 60%, baseado em dados das empresas de transporte que fazem as vendas das passagens. Somente neste primeiro semestre do ano, passaram pelo local uma média de 1, 5 milhão de passageiros. Os dados são fechados a cada semestre pela a autarquia.

Sobre as obras, ele confirmou que ela já foi nesta semana desacelerada para não atrapalhar ainda mais as pessoas que vão usar esse espaço nas festas agora, mas confirmou que volta com força total a partir do dia 5 de janeiro e com previsão de encerrar em março, novo prazo dado para a empresa. Duas novidades que estão sendo implantadas ainda e que precisam de energia elétrica para funcionar são o elevador e uma escada rolante.

Melhorias