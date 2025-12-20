Prefeitura admite que houve erro no planejamento da obra

Cascavel e Paraná - Cascavel – Comerciantes e passageiros ficaram às escuras na noite desta quinta-feira (18) na Rodoviária de Cascavel após um equipamento pegar fogo na parte superior e o fornecimento de energia elétrica ser interrompido. Os motivos não foram revelados, mas a escuridão durou pelo menos três horas, obrigando as pessoas que estavam no local a terem de ligar a lanterna do celular para andar de um lado para o outro. O problema maior foi nas empresas de transporte de passageiros que tiveram que interromper o atendimento, formando filas e preocupação.
Uma comerciante, que preferiu não se identificar, disse que quem estava no local escutou um estouro e logo em seguida a energia elétrica desligou, o que fez eles acreditarem que um equipamento pegou fogo. Depois de três horas ela foi restabelecida, mas na manhã desta sexta-feira (19) a energia elétrica ‘caiu’ novamente deixando a Rodoviária no escuro e as empresas no calor – já que nada estava funcionando. Passageiros reclamaram da situação, já que o local que está em obras e já existem os problemas causados por causa disso.
Erro de planejamento
O secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Severino Folador, admitiu à reportagem do O Paraná que houve um erro de planejamento em relação à capacidade de energia elétrica que é distribuída, já que estão ocorrendo as obras e tem ainda um maior volume de pessoas transitando. “Renovamos, melhoramos, aprimoramos a questão de atendimento, tem um volume maior de ar-condicionado, tem toda a parte gastronômica com mais eletrodomésticos que demandam mais energia e nós tínhamos que ter invertido a questão”, admitiu.
Segundo Folador, eles deveriam ter contratado mais energia da Copel, aprovado o projeto, implantado um transformador com maior potência para depois liberar. “Começou errado lá atrás e a gente agora estamos junto com a Copel, com a empresa e nossos técnicos buscando uma solução, mas infelizmente, quando há um aumento de pessoas há uma sobrecarga e automaticamente nós perdemos a energia”, descreveu ele. Ainda sobre o problema, o secretário falou que imediatamente foram deslocados os técnicos que resolveram o problema.
Um episódio parecido ocorreu no dia 29 de novembro devido a uma sobrecarga na rede de energia elétrica deixou um homem preso dentro do elevador, já que a interrupção travou a porta e o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do cidadão que apesar do susto, não se feriu. Na época o próprio secretário já havia admitido que haviam problemas no projeto da parte elétrica, acessibilidade externa, retirada de entulhos e ainda com os tapumes.
Movimento
A direção da Rodoviária que é administrada pela Transitar, para este ano o aumento de passageiros nesta época de férias, principalmente entre o Natal e o Ano Novo ficará na faixa de 45% a 60%, baseado em dados das empresas de transporte que fazem as vendas das passagens. Somente neste primeiro semestre do ano, passaram pelo local uma média de 1, 5 milhão de passageiros. Os dados são fechados a cada semestre pela a autarquia.
Sobre as obras, ele confirmou que ela já foi nesta semana desacelerada para não atrapalhar ainda mais as pessoas que vão usar esse espaço nas festas agora, mas confirmou que volta com força total a partir do dia 5 de janeiro e com previsão de encerrar em março, novo prazo dado para a empresa. Duas novidades que estão sendo implantadas ainda e que precisam de energia elétrica para funcionar são o elevador e uma escada rolante.
Melhorias
As melhorias estão sendo executas desde março do ano passado pela a Construtora Alom. O dinheiro foi repassado pela a Secretaria Estadual das Cidades por meio de transferência voluntária, o que significa que não há necessidade do Município ter que devolver o valor ao Tesouro do estado. Pelo projeto da Nova Rodoviária manterá o mesmo padrão atual na parte externa, mas toda a estrutura será reformada.
A parte debaixo ficará exclusiva para o embarque e desembarque de passageiros e a parte de cima das lojas e lanchonetes, diferente do projeto atual que acaba misturando os espaços. O espaço vai ganhar sala de embarque, praça de alimentação. O projeto contempla alteração de layout interno, guichês, salas comerciais, terminal de encomendas, sanitários, instalação de catracas, elevadores, escadas rolantes, acessibilidade interna e externa, esquadrias, sistema elétrico e estacionamentos.
O prédio tem dois andares, 32 plataformas de embarque e desembarque por onde passam cerca de 11 mil ônibus todos os meses.
Aditivo
Como a obra vai passar a virada de ano, a empresa terá direito de receber um aditivo de valor também. Ainda não é possível calcular exatamente a correção inflacionária, mas deve passar de R$ 700 mil que serão somados ao total de R$ 20 milhões da licitação. As melhorias chegaram a cerca de 90% de finalização.
Chuvas
Outro problema ocorrido há poucos dias foi uma verdadeira inundação dentro do terminal após fortes chuvas que caíram sob a cidade e que são cada vez mais recorrentes, causando entupimento das calhas, que tiveram que ser trocadas. A obra nova não contempla a troca do telhado antigo, apenas as folhas que são transparentes e que tiveram que ser encomendadas para ser feita a troca, já que o modelo é muito antigo.
Vídeos que circularam pelas redes sociais mostraram a grande quantidade de água dentro do local, e em alguns locais as luminárias tiveram um volume impressionante de água. Além disso, durante o temporal o local ficou sem energia elétrica o que acabou aumentando ainda mais os transtornos para os passageiros e dificultando a limpeza que teve que ser feita para que as empresas pudessem voltar a atender.
Segurança
Ainda nesta sexta-feira (19) o Poder Público convocou uma reunião com os órgãos de segurança para alinhar novas ações para aumentar a segurança nesta época de férias. A reunião contou com a presença de representantes da Polícia Militar e do BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira), que são os órgãos de maior fiscalização e de circulação no local.