Prefeitura abre vagas gratuitas para Curso de Panificação em parceria com o Senai

OPORTUNIDADE

Iguaçu Saneamento está com quatro vagas abertas em Cascavel

A Iguaçu Saneamento, operação do grupo Iguá Saneamento, uma das principais empresas do setor no Brasil, está com quatro vagas de emprego abertas em Cascavel, no Paraná. As contratações fazem parte da estruturação da operação da Iguaçu Saneamento, empresa criada a partir da Parceria Público-Privada (PPP) com a Companhia Estadual de Saneamento do Paraná (Sanepar). […]