Prefeitura abre modelo de patrocínio para o ‘Natal de Luz e Paz’ deste ano

Cascavel e Paraná - O primeiro semestre do ano nem terminou, mas a Prefeitura já está organizando e planejando a decoração da maior festa da cidade que neste ano receberá o nome de Natal de Luz e Paz 2025, que será realizado de 14 de novembro de 2025 a 7 de janeiro de 2026. A Secretaria Municipal de Cultura lançou um edital público com o objetivo de selecionar empresas interessadas em patrocinar a decoração do evento da cidade, que permite que empresas explorem espaços publicitários.

O uso poderá ocorrer durante a programação oficial mediante a execução direta do projeto decorativo, conforme diretrizes estabelecidas no documento. Diferente de outras modalidades de parceria, não haverá repasse financeiro por parte do Município e, a contrapartida oferecida aos patrocinadores será a autorização para utilizar os espaços decorados como meio de visibilidade institucional, respeitando os critérios previstos no edital.

O chamamento é aberto a empresas ou marcas de qualquer porte. As propostas devem ser protocoladas presencialmente até o dia 1º de agosto de 2025, das 9h às 17h, na sede da Secult, localizada no Teatro Municipal Sefrin Filho, que fica na Rua Rio de Janeiro, nº 905 – Centro. A entrega deve ser feita em dois envelopes lacrados: o primeiro contendo a proposta e o segundo, a documentação exigida, conforme detalhado no edital.As empresas terão liberdade para formular suas propostas, sem exigência de investimento mínimo e a seleção será conduzida por uma Comissão Especial de Avaliação que quer promover uma aliança estratégica entre o poder público e o setor privado, com impacto direto na valorização da identidade cultural da cidade.

Segundo a secretária municipal de Cultura, Beth Leal, a proposta busca fortalecer a cultura local por meio de parcerias sustentáveis e transparentes. “O Natal é um momento de alegria que faz parte da nossa memória coletiva. Ao convidarmos a iniciativa privada para fazer parte dessa celebração, criamos uma oportunidade de fortalecer as conexões entre os empresários e a comunidade, com responsabilidade e espírito colaborativo”, destacou.

Leal disse que essa é uma iniciativa inédita, já que o Poder Público acredita que a decoração natalina estimula o turismo local, movimenta a economia e fortalece o sentimento de pertencimento da população e dos empresários, durante um dos períodos mais simbólicos do ano. Na proposta, as empresas podem se cadastrar, oferecendo uma ideia sobre a decoração do Natal, o que ela gostaria de fazer, seja a exposição de um objeto, uma apresentação musical, uma apresentação natural, que aí ela vai destinar um valor para isso.