Cascavel - A Prefeitura de Cascavel abre, nesta quarta-feira (29), as inscrições para o concurso público nº 277/2025, com mais de 100 vagas para 31 cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, além de formação de cadastro reserva. Os aprovados vão atuar no serviço público do Município.
As inscrições serão realizadas somente de forma online, pelo site www.fundacaofafipa.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 60 para nível fundamental, para médio/técnico R$ 100 e superior R$ 120. Os candidatos têm até o dia 25 de novembro para se inscrever.
A data da prova objetiva, por sua vez, ainda será divulgada, bem como o local.
Confira os cargos com a relação das vagas e salários:
NÍVEL FUNDAMENTAL:
Carpinteiro | Cadastro Reserva (CR) – R$ 1.902,87
Marceneiro | 1 vaga – R$ 2.097,92
Operador de Máquinas Leves | CR – R$ 2.428,61
Operador de Máquinas Pesadas | CR – R$ 3.254,56
Pedreiro | CR – R$ 2.677,53
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO:
Agente Administrativo | 60 vagas – R$ 2.250,63
Agente Comunitário de Saúde | 3 vagas – R$ 3.149,79
Auxiliar em Saúde Bucal | 5 vagas – R$ 1.950,76
Educador Social Masculino | CR – R$ 2.856,29
Motorista II | 10 vagas – R$ 2.677,53
Técnico em Enfermagem | 12 vagas – R$ 2.723,25
Técnico em Farmácia | 2 vagas – R$ 2.146,03
Técnico em Laboratório de Análises Clínicas | 5 vagas – R$ 2.360,50
Técnico em Meio Ambiente | 2 vagas – R$ 2.856,29
Técnico em Saúde Bucal | CR – R$ 2.146,03
NÍVEL SUPERIOR:
Bibliotecário | CR – R$ 6.052,48
Biólogo | CR – R$ 6.052,48
Contador | 1 vaga – R$ 6.052,48
Engenheiro de Segurança no Trabalho | CR – R$ 8.386,18
Engenheiro Florestal | CR – R$ 8.386,18
Fonoaudiólogo | 1 vaga – R$ 4.576,47
Médico Especialista – Ginecologista/Obstetra | 2 vagas – R$ 13.201,61
Médico Especialista – Médico do Trabalho | 1 vaga- R$ 13.201,61
Médico Especialista – Ortopedista | CR – R$ 13.201,61
Médico Especialista – Pediatra | 2 vagas – R$ 13.201,61
Médico Especialista – Perícia Médica | CR – R$ 13.201,61
Médico Especialista – Psiquiatra | 1 vaga – R$ 13.201,61
Professor | CR – De R$ 2.664,93 a R$ 3.547,05
Professor de Educação Infantil | CR – R$ 4.037,86
Terapeuta Ocupacional | 1 vaga – R$ 4.576,47
Tradutor e Intérprete de Libras | CR – R$ 4.576,47
O Edital de Abertura e seus Anexos contendo demais informações importantes a respeito de todo processo podem ser consultadas no site do Município cascavel.atende.net na Aba Concursos e Seletivos. https://cascavel.atende.net/subportal/concursos-e-testes-seletivos
Fonte: Secom