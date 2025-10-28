Cascavel - A Prefeitura de Cascavel abre, nesta quarta-feira (29), as inscrições para o concurso público nº 277/2025, com mais de 100 vagas para 31 cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, além de formação de cadastro reserva. Os aprovados vão atuar no serviço público do Município.

As inscrições serão realizadas somente de forma online, pelo site www.fundacaofafipa.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 60 para nível fundamental, para médio/técnico R$ 100 e superior R$ 120. Os candidatos têm até o dia 25 de novembro para se inscrever.

A data da prova objetiva, por sua vez, ainda será divulgada, bem como o local.

Confira os cargos com a relação das vagas e salários:

NÍVEL FUNDAMENTAL:

Carpinteiro | Cadastro Reserva (CR) – R$ 1.902,87

Marceneiro | 1 vaga – R$ 2.097,92

Operador de Máquinas Leves | CR – R$ 2.428,61

Operador de Máquinas Pesadas | CR – R$ 3.254,56

Pedreiro | CR – R$ 2.677,53