Prefeitura abre 285 vagas gratuitas para natação e hidroginástica na Região Norte

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), abre 285 vagas gratuitas para aulas de natação e hidroginástica, destinadas a crianças e adultos. Todas as atividades serão realizadas na piscina pública da Região Norte, localizada na Rua Glauber Rocha, nº 1330, no Jardim Colonial.
A distribuição das vagas será feita na própria piscina, na próxima segunda-feira, dia 22 de setembro, das 13h às 20h, por ordem de chegada. Cada CPF terá direito a apenas uma vaga, com prioridade para idosos. No momento da inscrição, será necessário apresentar apenas um documento pessoal com foto. A Semel reforça que não é necessário pernoitar no local, pois o atendimento só começará às 13h.
Pré-requisitos e funcionamento das aulas
O único pré-requisito para participar é ter altura mínima de 1,40m, inclusive para crianças. As aulas acontecerão de terça a sexta-feira, das 7h10 às 21h20, e os inscritos poderão escolher o horário e a modalidade conforme a disponibilidade de vagas.
Após a inscrição, os seguintes documentos deverão ser entregues em até 30 dias:
- Atestado de aptidão física (emitido e carimbado por médico cardiologista ou clínico geral)
- Foto 3×4
- Comprovante de residência
- Cópia de documento com foto
Estrutura e benefícios
Atualmente, mais de 2.600 alunos participam das atividades aquáticas oferecidas pela Prefeitura. As aulas são realizadas nas três piscinas públicas do município:
- Piscina da Região Norte – Rua Glauber Rocha, 1330, Floresta (820 alunos)
- Piscina do Ciro Nardi – Rua Barão do Cerro Azul, 484, Ciro Nardi (1.050 alunos)
- Piscina do Parque Tarquínio – Rua Carlos de Carvalho, esquina com Rua Wenceslau Braz, Parque São Paulo (790 alunos)
Cascavel é um dos poucos municípios brasileiros que oferecem aulas gratuitas em piscinas públicas.
Além de promover a inclusão e o acesso ao esporte, as atividades aquáticas trazem diversos benefícios à saúde: melhoram a capacidade cardiorrespiratória, fortalecem músculos e articulações, reduzem o estresse e estimulam a socialização, contribuindo para o bem-estar físico e mental da população.
