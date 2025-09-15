Prefeitura abre 285 vagas gratuitas para natação e hidroginástica na Região Norte

Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), abre 285 vagas gratuitas para aulas de natação e hidroginástica, destinadas a crianças e adultos. Todas as atividades serão realizadas na piscina pública da Região Norte, localizada na Rua Glauber Rocha, nº 1330, no Jardim Colonial.

A distribuição das vagas será feita na própria piscina, na próxima segunda-feira, dia 22 de setembro, das 13h às 20h, por ordem de chegada. Cada CPF terá direito a apenas uma vaga, com prioridade para idosos. No momento da inscrição, será necessário apresentar apenas um documento pessoal com foto. A Semel reforça que não é necessário pernoitar no local, pois o atendimento só começará às 13h.

Pré-requisitos e funcionamento das aulas

O único pré-requisito para participar é ter altura mínima de 1,40m, inclusive para crianças. As aulas acontecerão de terça a sexta-feira, das 7h10 às 21h20, e os inscritos poderão escolher o horário e a modalidade conforme a disponibilidade de vagas.

Após a inscrição, os seguintes documentos deverão ser entregues em até 30 dias: