Cascavel e Paraná - A aprovação do Marco Legal do Transporte Coletivo (PL 3278/2021) voltou ao centro do debate nacional após reunião entre a FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos) e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, realizada nesta semana na residência oficial da presidência. Liderada pelo prefeito de Porto Alegre (RS) e presidente interino da entidade, Sebastião Melo, a comitiva defendeu a tramitação em regime de urgência do projeto, já aprovado pelo Senado em 2024 e atualmente aguardando análise nas comissões permanentes da Câmara.

O movimento dos gestores municipais busca evitar alterações no texto que possam atrasar a implementação das novas regras para o setor. O requerimento de urgência (REQ 5788/2025), apresentado no fim do ano passado, é visto como essencial para acelerar a votação em plenário e dar resposta a um dos principais desafios das cidades brasileiras: o financiamento e a sustentabilidade do transporte público urbano.

Foto: Paulo Alexandre/O Paraná

“SUS” DO TRANSPORTE

Apelidada por prefeitos de “SUS do transporte coletivo”, a proposta pretende estabelecer uma lei geral para organizar o sistema em nível nacional, garantindo segurança jurídica aos contratos de concessão e criando mecanismos permanentes de financiamento. Entre eles está a possibilidade de transferência de recursos da CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), além da ampliação da transparência sobre custos, receitas, subsídios e indicadores de qualidade do serviço.

Para Sebastião Melo, o novo marco representa uma mudança estrutural na forma como a mobilidade urbana é financiada e administrada no país. Segundo ele, a legislação permitirá maior participação da União e dos estados em um sistema que hoje é coordenado quase exclusivamente pelos municípios. A expectativa é que essa divisão de responsabilidades contribua para reduzir tarifas, melhorar a qualidade do serviço e evitar colapsos financeiros em sistemas já pressionados pela queda de passageiros e pelo aumento de custos operacionais.

O prefeito de Goiânia e presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da FNP, Sandro Mabel, destacou que o projeto traz previsibilidade para todos os envolvidos, desde usuários até operadores e entes federativos. Na avaliação dele, a definição de regras claras pode reduzir riscos de interrupções no serviço e oferecer maior estabilidade contratual, elemento considerado fundamental para atrair investimentos e garantir continuidade à operação do transporte coletivo.