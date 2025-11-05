Paraná - O Sistema FAEP enviou ofício à Superintendência Regional do Paraná da Companhia Nacional de Abastecimento solicitando apoio na comercialização do trigo. O documento pede a liberação de recursos para a execução dos leilões de Prêmio para o Escoamento de Produto (PEP) e do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro) de trigo no Estado.
Na última semana de outubro, o preço médio da saca de 60 quilos de trigo no Paraná ficou em R$ 64,10, conforme levantamento da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado. O valor está 19% abaixo do preço mínimo de R$ 78,51 por saca para a região Sul (tipo 1), ou seja, insuficiente para cobrir o custo variável de produção, segundo dados da própria Conab.
“O preço pago atualmente está abaixo do custo de produção, o que deixa nossos produtores rurais no prejuízo. Precisamos de apoio e de políticas públicas que garantam uma renda mínima, ainda mais quando envolve um produto essencial para a alimentação da população”, destaca o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.
A defasagem entre o preço pago pelo cereal e o custo de produção dentro da porteira está em todas as regiões produtoras do Paraná. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Coronel Vivida, Cleverson Mattei, os custos de produção estão elevados, sobretudo devido ao alto preço dos insumos e às taxas de juros do financiamento do custeio da safra. “Somados os gastos com Proagro [seguro] e financiamentos, as taxas pagas em relação ao custo de produção chegam a cerca de 35%”, detalha o dirigente.
Custo por hectare
Mesmo com boa produtividade e qualidade, os produtores precisam colher cerca de 58 sacas por hectare para cobrir os custos na atual safra. No entanto, a produtividade média no Estado costuma ficar em torno de 50 sacas por hectare, conforme dados da Seab. Conforme dados do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), o Paraná dedicou área de 818,9 mil hectares ao trigo, com estimativa de colher 2,7 milhões de toneladas, 18% a mais em relação a 2023/24 (2,3 milhões de toneladas).
“Nosso pedido é para que sejam viabilizados os leilões de PEP, por meio dos quais o governo garante a compra do trigo pelo preço mínimo. Isso ajudaria o agricultor a, pelo menos, não ter prejuízo neste momento”, reforça Mattei.