PRE flagra motorista "apressadinho" a 168 km/h na PRc-467 em Cascavel

Cascavel - A 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizou na tarde desta sexta-feira (19) a Operação Radar na PRC-467, no trecho entre os quilômetros 111 e 117, no município de Cascavel. A ação ocorreu das 15h às 16h30 e teve como objetivo coibir o excesso de velocidade e reforçar a segurança viária.

Durante a fiscalização, foram capturadas 43 imagens de veículos que trafegavam acima da velocidade permitida, o que resultará na lavratura dos respectivos autos de infração de trânsito. A maior velocidade registrada foi de 168 km/h, bem acima do limite estabelecido para a via — 100 km/h para veículos leves e 90 km/h para veículos pesados.