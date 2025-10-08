Cascavel - Atenção, comunidade: o prazo para os cidadãos realizarem reformas e obras nos túmulos dos cemitérios urbanos de Cascavel chega ao fim nesta sexta-feira (10). A medida vale para os cemitérios Central, São Luiz, Jardim da Saudade e Cristo Redentor.

Após esse período, serão permitidas apenas limpezas e troca de flores até o Dia de Finados, dedicado a lembrar os entes queridos em 2 de novembro.

O prazo é necessário para que a Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel) faça a programação interna dos trabalhos, uma vez que após encerrados os serviços por parte das famílias, os servidores iniciam as ações de limpeza e revitalização nos cemitérios do perímetro urbano e no interior do Município para melhor receber os visitantes no feriado.