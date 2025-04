Prazo para pagamento do IPTU com 10% de desconto termina nesta quinta-feira (10)

Cascavel - Atenção, cascavelenses, o prazo para o pagamento do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) com 10% de desconto está chegando ao fim. O contribuinte tem até quinta-feira (10) para quitar o tributo com a garantia do desconto.

As e-cartas já foram distribuídas e fazem o papel do antigo boleto, mas também o pagamento já está disponível, por meio do site https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/guias-de-iptu . É só preencher os dados. O desconto não vale para a taxa de lixo.

Caso o contribuinte opte pelo pagamento parcelado, ele mesmo ficará responsável pela emissão da guia/carnê por meio digital. Um QR Code impresso na e-carta terá as orientações. Os canais que terão os boletos disponíveis serão:

– Portal do Município (cascavel.atende.net);

– Robô de whatsapp exclusivo para emissão automática no telefone (45) 3321-2221 24 horas por dia;

– Dara, inteligência artificial no portal do Município;

– Whatsapp do setor de IPTU no número (45) 3321-2218 em horário comercial;

– E, por fim, também o atendimento presencial na Secretaria de Finanças, que fica no térreo da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

Segundo a Secretaria de Finanças, a transição do carnê para e-carta visa modernizar o processo de arrecadação, garantindo economia e eficiência. Para evitar golpes, a Sefin tem uma espécie de atestador de autenticidade. Basta entrar no link e seguir as recomendações: https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-boleto/detalhar/1

PARCELAS



O pagamento na modalidade parcelado poderá ser em até nove vezes, com vencimento da 1ª parcela para 10 de abril de 2025 e as demais parcelas no meses subsequentes.